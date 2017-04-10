Фото

Когда фотография сделана в нужный момент.

Фото на превью imgur.com

Комментарии:

1 +
Olga Makarova
10 апреля 2017 01:06

Крылья, ноги... главное -хвост!))

0 +
Yakalello
10 апреля 2017 06:09

Маленький бесёнок! :-)))

1 +
Нелли
10 апреля 2017 06:32

Только подумала: отличный костюмчик! :)

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