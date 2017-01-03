Фото дня
«И так каждый раз, когда я подхожу к нему и начинаю разговаривать».
Фото на превью imgur.com
Комментарии:
- так, так, что было потом?
"У Чучундры разбитое сердце. Она хнычет и ноет всю ночь и все хочет набраться храбрости, чтобы выбежать на середину комнаты..." ))))))))
2 года двоюродного брата не видел! Привет, родной усатик!)
ВОТ ПРОСТО ДА.
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Попробуйте ответить на эти 30 вопросов перед наступлением Нового года
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На эти 3 вопроса правильно отвечают только шизофреники. Ну или гении
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Эти семейные фото почти не меняются, хотя сделаны с разницей в десятки лет
Я прям себя в зеркале увидел)))