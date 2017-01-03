Фото дня

«И так каждый раз, когда я подхожу к нему и начинаю разговаривать».

Фото на превью imgur.com

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Комментарии:

1 +
Женя Буренок
3 января 2017 00:05

Я прям себя в зеркале увидел)))

0 +
Макар Телятников
3 января 2017 00:08

- так, так, что было потом?

0 +
Chimp
3 января 2017 00:20

"У Чучундры разбитое сердце. Она хнычет и ноет всю ночь и все хочет набраться храбрости, чтобы выбежать на середину комнаты..." ))))))))

0 +
баламошка
3 января 2017 03:40

2 года двоюродного брата не видел! Привет, родной усатик!)

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