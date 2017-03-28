Фото

Харизма, льющаяся через край.

Фото на превью pinterest.com

Комментарии:

2 +
Chimp
28 марта 2017 00:27

Как ты узнал, что я мечтала о ластах?! :)))))))))))

0 +
Yakalello
28 марта 2017 05:46

Показалось, что это лопата.

1 +
баламошка
28 марта 2017 05:47

Ластоногий ластоногому - друг, товарищ и брат.

0 +
AlexLis
28 марта 2017 06:49

Глазюки невероятные! :)

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