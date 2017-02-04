Фото дня

Этот питбуль не хотел покидать приют без чихуахуа, которого он защищал. Новому владельцу пришлось забрать обоих.

Фото на превью imgur.com

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Комментарии:

3 +
Макар Телятников
4 февраля 2017 00:05

собаки определенно выше людей, в отношении морали

6 +
Петрович
4 февраля 2017 00:30

Такие фото с их микро-историями да на обложки бы школьных тетрадок.
По моему, было бы неплохо )

0 +
баламошка
4 февраля 2017 02:36

Сумчатый питбуль)

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