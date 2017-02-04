Фото дня
Этот питбуль не хотел покидать приют без чихуахуа, которого он защищал. Новому владельцу пришлось забрать обоих.
Фото на превью imgur.com
Комментарии:
Такие фото с их микро-историями да на обложки бы школьных тетрадок.
По моему, было бы неплохо )
Такие фото с их микро-историями да на обложки бы школьных тетрадок. По моему, было бы неплохо )
Сумчатый питбуль)
Сумчатый питбуль)
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