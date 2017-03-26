Фото
Этот малыш попросил у меня конфеты, когда я доел всю пачку. Вот так он смотрел на меня весь полет.
Фото на превью CallMeHuss/twitter.com
Этот малыш попросил у меня конфеты, когда я доел всю пачку. Вот так он смотрел на меня весь полет.
Фото на превью CallMeHuss/twitter.com
нельзя давать чужим детям еду. мало ли какая у них аллергия. а потом выслушивай от их родителей о себе много нового и интересного...
Чаще всего мне попадаются взрослые, которые угощают ребенка только с разрешения его родителей.
Видимо, понимание этой необходимости уже достаточно распространено.
Неадекватная жадина. Доесть пачку конфет на глазах ребенка, а потом его сфотографировать. Ну не ел бы, раз уже стало понятно, что ребенку тоже хочется, но стесняется попросить. Или бы сам предложил. Не сделал ни то, ни другое, а потом ребенка еще сфотал. Ведь речь о взрослом человеке? Или нет? Диковатой стала рубрика. То банальности, то дичь. Жаааааль.
Маленькое зло.
Почему бы родителям этого ребенка не заняться им во время полета?
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Когда автор фото - жадина)).
Можно ведь было у стюарда попросить пару леденцов и поделиться с ребенком.