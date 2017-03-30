Фото

Это самое милое растение, которое я когда-либо видел.

Фото на превью seedscactus.com

Комментарии:

0 +
Алена Глухова
30 марта 2017 00:07

Оооой, кажется моя трипофобия дала о себе знать

1 +
Olga Makarova
30 марта 2017 00:13

Прям зайцы-выбегайцы какие-то)).
А на самом деле монилария мониларевидная.

0 +
Olga Makarova
30 марта 2017 00:31

А еще существует вот такое страстное растение - Psychotria elata.
Но я бы его назвала "Boop-boop-a-doop" ;)).

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

То, что я искал всю жизнь!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!