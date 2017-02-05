Фото дня

Это одна фотография.

Фото на превью reddit.com

8 На склад!

Комментарии:

0 +
Лидия Николаевна
5 февраля 2017 00:09

А как это?

10 +
EhFy Ur.
5 февраля 2017 00:40

Слева угол кирпичного здания, увитого плющом. Справа от него деревья и фонари, а выше карниз другого строения. Из под него примерно и сделан кадр.

2 +
Макар Телятников
5 февраля 2017 00:14

фото фотообоев детектед

1 +
Светосильный фикс
5 февраля 2017 04:00

Маленько потроллили. ок.

2 +
Светосильный фикс
5 февраля 2017 04:02

Я про такие себе делаю пометку: вернуться с нормальным фотоаппаратом.
Это никоим образом не про уровень снимка и не про композицию, а исключительно про современный обычай фотографировать холодильниками, утюгами, лопатами и даже телефонами.

16 +
Falcosha
5 февраля 2017 15:55

хочется взять секатор и обрезать плющ по линии.
Чтобы уж совсем правильно стало)

3 +
Ольга Вольвач
5 февраля 2017 16:28

Ёпрст, хотела поставить плюс, а вместо этого на минус нажала!

5 +
Михаил Лихобык
5 февраля 2017 17:47

Фотограф шикарен!

5 +
Chimp
5 февраля 2017 20:27

Настоящий художник! Надо же было так ракурс выбрать! Красиво ))))

1 +
ольга
6 февраля 2017 09:03

мозг сломала, пока понял, что к чему и почему ))) Классно

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

Настало время офигительных историй!

Мне нужно больше интересных статей!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!