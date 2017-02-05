Фото дня
Это одна фотография.
Фото на превью reddit.com
Комментарии:
Слева угол кирпичного здания, увитого плющом. Справа от него деревья и фонари, а выше карниз другого строения. Из под него примерно и сделан кадр.
фото фотообоев детектед
Маленько потроллили. ок.
Я про такие себе делаю пометку: вернуться с нормальным фотоаппаратом.
Это никоим образом не про уровень снимка и не про композицию, а исключительно про современный обычай фотографировать холодильниками, утюгами, лопатами и даже телефонами.
хочется взять секатор и обрезать плющ по линии.
Чтобы уж совсем правильно стало)
Ёпрст, хотела поставить плюс, а вместо этого на минус нажала!
Фотограф шикарен!
Настоящий художник! Надо же было так ракурс выбрать! Красиво ))))
мозг сломала, пока понял, что к чему и почему ))) Классно
Настало время офигительных историй!
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10 трюков, с которыми любая пара на фото будет выглядеть по-голливудски
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А как это?