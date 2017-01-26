Фото дня

Эта фотография сделана в Алжирской пустыне. Песок покрыл снег и выглядит как десерт тирамису.

Фото на превью pikabu.ru

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Комментарии:

-1 +
lvlarinka
26 января 2017 00:22

Скучища-то какая...(( Ни о чем.

1 +
Анна Васильцова
26 января 2017 00:36

Необычное природное явление, и очень милое.

0 +
Chimp
26 января 2017 00:48

Если это похоже на тирамису, то по нему явно протопал наш кот, который однажды потоптал пельмени, выставленные в лоджию на нескольких подносах перед варкой (налепили много по случаю праздника:))))))))

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