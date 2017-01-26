Фото дня
Эта фотография сделана в Алжирской пустыне. Песок покрыл снег и выглядит как десерт тирамису.
Фото на превью pikabu.ru
Комментарии:
Необычное природное явление, и очень милое.
Необычное природное явление, и очень милое.
Если это похоже на тирамису, то по нему явно протопал наш кот, который однажды потоптал пельмени, выставленные в лоджию на нескольких подносах перед варкой (налепили много по случаю праздника:))))))))
Если это похоже на тирамису, то по нему явно протопал наш кот, который однажды потоптал пельмени, выставленные в лоджию на нескольких подносах перед варкой (налепили много по случаю праздника:))))))))
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Скучища-то какая...(( Ни о чем.