Фото
«Если вы хотите узнать, что на самом деле думает женщина, смотрите на нее, но не слушайте». Оскар Уайльд.
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
«Если вы хотите узнать, что на самом деле думает женщина, смотрите на нее, но не слушайте». Оскар Уайльд.
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
Парень явно не хочет узнать. Не смотрит. И уши открыты.
Мы уже до ванильных мотиваторов добрались?
так и просится надпись через весь формат:
"у меня есть парень. а у тебя?"
pyrus701, ▸ Блестяще! Вы читали That isn't Art?
спасибо. :) это http://thatisntart.com или что-то другое?
pyrus701, ▸ оно самое. Вам обязано понравиться.
Минус: автор уже давно не ведёт блог.
Ощущение от фото, что 8 марта у парня, а не у девушки:).
У того, кто к этому фото подобрал цитату Уайльда, проблемы и с женщинами (раз цитата показалась уместной и тем более 8 марта), и с эрудицией: Уайльд был гомосексуалистом, а потому не слишком сильно разбирался в женщинах и не особенно умел с ними ладить:))).
А вот в кино, особенно 90-х, любили сделать педераста "лучшей подругой" главной героини — они обычно ходили вместе по магазинам и делились сокровенным, "девочковым"
:))) на любителя.
Елена ВВ, ▸ если Вы считаете, что разбираться в женской психологии может только человек одной с Вами ориентации, то как же Вы можете разбираться в гомосексуалах?
Я говорила только про Оскальда Уайльда. Я только его биографию имела ввиду:).
И упаси Бог меня особенно разбираться в гомосексуалах. Не претендую:)). Речь шла только об уместности фото и подписи к нему:))).
Елена ВВ, ▸ практически 99% гетеро не разбираются в психологии. Что мужчин, что женщин. И их ориентация им никак не помогла. Что Вы имели в виду?
Вам, судя по всему, виднее:))). Я с убежденными людьми не спорю. Если Вы считаете, что 8 марта нормально цитировать гомосеков, которые говорят, что женщин не надо слушать - да пожалуйста:))).
Елена ВВ, ▸ Вы просто полячка, поэтому Вы ничего не понимаете в англичанах.
:))))) Ни разу не полячка, но продолжайте:).
Елена ВВ, ▸ а, ну раз Вы не полячка — это в корне меняет дело!
Елена ВВ, ▸ тут точно то же. Оскар Уайлд был человек. И довольно умный. Общался с другими людьми. Этого достаточно.
:))) Подсказка: я диалог с Вами продолжать не буду:). Вы с Оскаром Уайльдом заодно - это уже всем понятно:). Удачи и с 8 Марта:))).
Елена ВВ, ▸ да, я с ним заодно. Это оскорбление?
Интересно.
Сама фраза сегодня неуместна — это правда.
Фраза не только сегодня неуместна. Она всегда неуместна. Adme.ru, строже относитесь к кадровой политике. Хотя в целом вы молодцы:).
Не вдаваясь в суть вашей дискуссии, поскольку данный вопрос меня не волнует, хотел бы заметить, что не полячка, проше пана, а полька. Хотя Пушкин и использовал форму "полячка", в современном языке правильным считается "полька".
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«... смотрите на нее, но не слушайте» ©
В общем, с праздником вас, дорогие женщины! ))