Фото

«Если вы хотите узнать, что на самом деле думает женщина, смотрите на нее, но не слушайте». Оскар Уайльд.

Фото на превью DEPOSITPHOTOS

Комментарии:

9 +
lvlarinka
8 марта 2017 00:13

«... смотрите на нее, но не слушайте» ©
В общем, с праздником вас, дорогие женщины! ))

9 +
dkdnt
8 марта 2017 00:14

Парень явно не хочет узнать. Не смотрит. И уши открыты.

3 +
Светосильный фикс
8 марта 2017 02:03

Мы уже до ванильных мотиваторов добрались?

10 +
pyrus701
8 марта 2017 10:07

так и просится надпись через весь формат:
"у меня есть парень. а у тебя?"

0 +
Светосильный фикс
8 марта 2017 13:55

pyrus701, ▸ Блестяще! Вы читали That isn't Art?

0 +
pyrus701
8 марта 2017 14:31

спасибо. :) это http://thatisntart.com или что-то другое?

-1 +
Светосильный фикс
8 марта 2017 14:45

pyrus701, ▸ оно самое. Вам обязано понравиться.
Минус: автор уже давно не ведёт блог.

6 +
Елена ВВ
8 марта 2017 12:50

Ощущение от фото, что 8 марта у парня, а не у девушки:).

5 +
Елена ВВ
8 марта 2017 12:54

У того, кто к этому фото подобрал цитату Уайльда, проблемы и с женщинами (раз цитата показалась уместной и тем более 8 марта), и с эрудицией: Уайльд был гомосексуалистом, а потому не слишком сильно разбирался в женщинах и не особенно умел с ними ладить:))).

-3 +
Dusina
8 марта 2017 13:33

А вот в кино, особенно 90-х, любили сделать педераста "лучшей подругой" главной героини — они обычно ходили вместе по магазинам и делились сокровенным, "девочковым"

0 +
Елена ВВ
8 марта 2017 13:50

:))) на любителя.

0 +
Светосильный фикс
8 марта 2017 13:54

Елена ВВ, ▸ если Вы считаете, что разбираться в женской психологии может только человек одной с Вами ориентации, то как же Вы можете разбираться в гомосексуалах?

-1 +
Елена ВВ
8 марта 2017 15:34

Я говорила только про Оскальда Уайльда. Я только его биографию имела ввиду:).

0 +
Елена ВВ
8 марта 2017 15:37

И упаси Бог меня особенно разбираться в гомосексуалах. Не претендую:)). Речь шла только об уместности фото и подписи к нему:))).

0 +
Светосильный фикс
8 марта 2017 15:42

Елена ВВ, ▸ практически 99% гетеро не разбираются в психологии. Что мужчин, что женщин. И их ориентация им никак не помогла. Что Вы имели в виду?

0 +
Елена ВВ
8 марта 2017 15:43

Вам, судя по всему, виднее:))). Я с убежденными людьми не спорю. Если Вы считаете, что 8 марта нормально цитировать гомосеков, которые говорят, что женщин не надо слушать - да пожалуйста:))).

-2 +
Светосильный фикс
8 марта 2017 15:45

Елена ВВ, ▸ Вы просто полячка, поэтому Вы ничего не понимаете в англичанах.

0 +
Елена ВВ
8 марта 2017 15:46

:))))) Ни разу не полячка, но продолжайте:).

-2 +
Светосильный фикс
8 марта 2017 15:46

Елена ВВ, ▸ а, ну раз Вы не полячка — это в корне меняет дело!

0 +
Светосильный фикс
8 марта 2017 15:47

Елена ВВ, ▸ тут точно то же. Оскар Уайлд был человек. И довольно умный. Общался с другими людьми. Этого достаточно.

-2 +
Елена ВВ
8 марта 2017 15:51

:))) Подсказка: я диалог с Вами продолжать не буду:). Вы с Оскаром Уайльдом заодно - это уже всем понятно:). Удачи и с 8 Марта:))).

-2 +
Светосильный фикс
8 марта 2017 15:52

Елена ВВ, ▸ да, я с ним заодно. Это оскорбление?
Интересно.
Сама фраза сегодня неуместна — это правда.

0 +
Елена ВВ
8 марта 2017 16:08

Фраза не только сегодня неуместна. Она всегда неуместна. Adme.ru, строже относитесь к кадровой политике. Хотя в целом вы молодцы:).

1 +
Iskander
8 марта 2017 16:36

Не вдаваясь в суть вашей дискуссии, поскольку данный вопрос меня не волнует, хотел бы заметить, что не полячка, проше пана, а полька. Хотя Пушкин и использовал форму "полячка", в современном языке правильным считается "полька".

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