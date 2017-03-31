Фото

Если ваша палатка не оборудована гамачком для кота, то фигня это, а не палатка!

Фото на превью imgur.com

Комментарии:

4 +
Макар Телятников
31 марта 2017 00:31

- микеланджело!
- а?
- """на! фреску переписывай!

1 +
Chimp
31 марта 2017 00:31

Палатка тоже хорошо, а у нас - целый дом с гамачком! ))))))))))

1 +
Chimp
31 марта 2017 00:32

И номер "люкс" имеется...)))
Всех с пятничкой!

3 +
lvlarinka
31 марта 2017 00:37

«И сотворил Бог человека по образу Своему»
(Быт. 1:27) ©
И приспособил Кот человека под потребности свои))

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

Охренифигительно!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!