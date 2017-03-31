Фото
Если ваша палатка не оборудована гамачком для кота, то фигня это, а не палатка!
Фото на превью imgur.com
Если ваша палатка не оборудована гамачком для кота, то фигня это, а не палатка!
Фото на превью imgur.com
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