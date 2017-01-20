Фото дня

Если кот спит — значит кот сыт.

Фото на превью pikabu.ru

0 На склад!

Комментарии:

1 +
lvlarinka
20 января 2017 00:09

Роскошная поза! Надеюсь, что он действительно спит, а не в обмороке))

0 +
Макар Телятников
20 января 2017 00:15

он в обмороке от счастья, вызванного тем, что он смог наконец уснуть

0 +
Вера
20 января 2017 00:25

это не кот. это человек.
читаем пункт 23:
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/100-korotkih-i-interesnyh-faktov-o-cheloveke-996510/

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

Хотеть!

Мне нужно больше интересных статей!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!