Фото дня
Если кот спит — значит кот сыт.
Фото на превью pikabu.ru
Комментарии:
он в обмороке от счастья, вызванного тем, что он смог наконец уснуть
он в обмороке от счастья, вызванного тем, что он смог наконец уснуть
это не кот. это человек.
читаем пункт 23:
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/100-korotkih-i-interesnyh-faktov-o-cheloveke-996510/
это не кот. это человек. читаем пункт 23: https://www.adme.ru/zhizn-nauka/100-korotkih-i-interesnyh-faktov-o-cheloveke-996510/
Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий
Хотеть!
-
-
-
16 фотографий о том, что мамы всегда и везде остаются мамами
-
-
-
13 фотографий, которыми один папа показал дочке, что она может все
Роскошная поза! Надеюсь, что он действительно спит, а не в обмороке))