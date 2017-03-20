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Если хотите избавиться от проблем, просто езжайте на море. Оно и выслушает, и успокоит.
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
Если хотите избавиться от проблем, просто езжайте на море. Оно и выслушает, и успокоит.
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
таки ехайте уже, шо встали?
Нее, «едьте» же!
уехивайте, на ! моментально, в море
Ах, уедь!
нееее! надо - поехалите
- Поехали!
- Кудой, Давид Маркович?
- Тудой! Ехай уже давай!
(с)
ох, Ликвидация... надо бы как-нибудь пересмотреть) забылось уже всё...
?++++
а если поезжайте?
Да это как раз всем понятно...
ну я и в езжайте проблем не вижу)
Редакция AdMe — тоже. Что слегка удивляет. )
просветите нас)
Неужели вы серьёзно? ) Если всё-таки да, то вот:
http://kak-pravilno-plus.ru/2016/06/13/%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B9-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B9/
«Езжайте» — просторечное, устаревшее. Но это, судя по всему, многих не смущает. Ведь говорят же «поклади», «ложи» ну и так далее.
В соответствии с современными нормами словоупотребления, формы повелительного наклонения езжай и поезжай считаются равноправными, их правописание соответствует требованиям русской орфографии, однако оба слова относят к разговорному стилю, причем езжай имеет просторечный оттенок. Подробнее: http://thedifference.ru/kak-pishetsya-pravilno-poezzhaj-ili-ezzhaj/
Для меня слово езжай звучит по-русски правильно, даже если оно устаревшее, в отличии от покложено и покладено)
Вы своей ссылкой подтвердили мои слова. ))
"Езжайте" - абсолютно правильная и единственная форма повелительного наклонения от глагола "ехать".
но не литературная) действительно, она считается разговорной. впрочем, на данном сайте и в рамках данной темы строгого следования нормам литературного языка и не предполагается, по-моему. чай, не графья)
>>> чай, не графья)
Этот образ мысли многое объясняет в характере русского человека. )
...и успокоит вас на своём дне.
А если проблемы финансовые? На что ехать?
ну написано же - "на море") автостопом
Автостопом хорошо, если симпатичная молодая девушка. А если, как я, полноватый, непривлекательный и не очень молодой мужик - то проблема (в том числе и финансовая).
"Просто"...
))) Эх... сейчас бы в отпуск.... Как же я по нему истосковалась.
А что делать тем, кто живет на море и видит его ежедневно из окна?
Думаете, у нас нет проблем и не может быть по определению?
Умники, что посоветуете? Поехать в Сахару или в Антарктику?
Решение проблем надо находить не извне, а изнутри.
И любой релакс только поможет, но не заменит. Если убегать от проблем на то же море, от себя ведь все равно не убежишь и останешься когда-то наедине.
как живущая на море живущей на море скажу: не надо нам никуда уезжать. разве можно море променять на что-либо иное?)))
Запросто! Некоторые меняют его на горы. )
до гор мне сто км)) (минус не мой)
Так нечестно, тогда у вас и горы, и море!
Не переживайте, меня минусы не смущают. )
(ну мало ли, я вообще спала, а тут ваш коммент с минусом)))
у меня еще и "степь да степь кругооооом" (поёт)
Дайте отгадаю. Черноморское побережье?
прям пальцем в карту)
Классно сейчас у вас там. Тепло, наверное, и запах такой особенно-весенний.
дождливо, сыро, ветрено. не тепло. хотя тоже - смотря с чем сравнивать, наверное
о! только увидела. это, похоже, какой-то неадекват(ы) пробежался по веткам.
Забейте.
разве только ногамЕ)))
Да уже даже полететь готовы! Сейчас что-нибудь продам и взмахну серебряным крылом.
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>>>Если хотите избавиться от проблем, просто езжайте на море...
Нет, серьёзно? «Езжайте»? )