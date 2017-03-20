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Если хотите избавиться от проблем, просто езжайте на море. Оно и выслушает, и успокоит.

Фото на превью DEPOSITPHOTOS

Комментарии:

-1 +
dkdnt
20 марта 2017 00:03

>>>Если хотите избавиться от проблем, просто езжайте на море...
Нет, серьёзно? «Езжайте»? )

10 +
Макар Телятников
20 марта 2017 00:14

таки ехайте уже, шо встали?

3 +
dkdnt
20 марта 2017 00:16

Нее, «едьте» же!

13 +
В-ий
20 марта 2017 05:05

уехивайте, на ! моментально, в море

8 +
Ретроград
20 марта 2017 05:08

Ах, уедь!

2 +
Юлия Токарева
20 марта 2017 15:59

нееее! надо - поехалите

12 +
Бекар
20 марта 2017 08:49

- Поехали!
- Кудой, Давид Маркович?
- Тудой! Ехай уже давай!
(с)

0 +
Анастасия Музыва
20 марта 2017 14:05

ох, Ликвидация... надо бы как-нибудь пересмотреть) забылось уже всё...

-3 +
Milana Valevska
20 марта 2017 10:55

?++++

3 +
Selena
20 марта 2017 05:10

а если поезжайте?

1 +
Ретроград
20 марта 2017 05:11

Да это как раз всем понятно...

1 +
Selena
20 марта 2017 05:17

ну я и в езжайте проблем не вижу)

1 +
dkdnt
20 марта 2017 09:03

Редакция AdMe — тоже. Что слегка удивляет. )

-1 +
Selena
20 марта 2017 09:56

просветите нас)

-2 +
dkdnt
20 марта 2017 09:59

Неужели вы серьёзно? ) Если всё-таки да, то вот:
http://kak-pravilno-plus.ru/2016/06/13/%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B9-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B9/
«Езжайте» — просторечное, устаревшее. Но это, судя по всему, многих не смущает. Ведь говорят же «поклади», «ложи» ну и так далее.

2 +
Selena
20 марта 2017 13:18

В соответствии с современными нормами словоупотребления, формы повелительного наклонения езжай и поезжай считаются равноправными, их правописание соответствует требованиям русской орфографии, однако оба слова относят к разговорному стилю, причем езжай имеет просторечный оттенок. Подробнее: http://thedifference.ru/kak-pishetsya-pravilno-poezzhaj-ili-ezzhaj/
Для меня слово езжай звучит по-русски правильно, даже если оно устаревшее, в отличии от покложено и покладено)

-3 +
dkdnt
20 марта 2017 14:09

Вы своей ссылкой подтвердили мои слова. ))

-1 +
Лидия Николаевна
20 марта 2017 10:37

"Езжайте" - абсолютно правильная и единственная форма повелительного наклонения от глагола "ехать".

4 +
В-ий
20 марта 2017 11:09

но не литературная) действительно, она считается разговорной. впрочем, на данном сайте и в рамках данной темы строгого следования нормам литературного языка и не предполагается, по-моему. чай, не графья)

-2 +
dkdnt
20 марта 2017 17:16

>>> чай, не графья)
Этот образ мысли многое объясняет в характере русского человека. )

1 +
Yakalello
20 марта 2017 05:53

...и успокоит вас на своём дне.

1 +
Бекар
20 марта 2017 07:12

А если проблемы финансовые? На что ехать?

3 +
В-ий
20 марта 2017 08:01

ну написано же - "на море") автостопом

-2 +
Бекар
20 марта 2017 15:53

Автостопом хорошо, если симпатичная молодая девушка. А если, как я, полноватый, непривлекательный и не очень молодой мужик - то проблема (в том числе и финансовая).

-1 +
Irena
20 марта 2017 11:31

"Просто"...

0 +
Мозговзрыватель 007
20 марта 2017 12:45

))) Эх... сейчас бы в отпуск.... Как же я по нему истосковалась.

-1 +
Zhanetta Geimann
20 марта 2017 13:06

А что делать тем, кто живет на море и видит его ежедневно из окна?
Думаете, у нас нет проблем и не может быть по определению?
Умники, что посоветуете? Поехать в Сахару или в Антарктику?
Решение проблем надо находить не извне, а изнутри.
И любой релакс только поможет, но не заменит. Если убегать от проблем на то же море, от себя ведь все равно не убежишь и останешься когда-то наедине.

-3 +
Юлия Токарева
20 марта 2017 15:57

как живущая на море живущей на море скажу: не надо нам никуда уезжать. разве можно море променять на что-либо иное?)))

-1 +
dkdnt
20 марта 2017 17:15

Запросто! Некоторые меняют его на горы. )

-1 +
Юлия Токарева
20 марта 2017 17:39

до гор мне сто км)) (минус не мой)

-1 +
dkdnt
20 марта 2017 17:41

Так нечестно, тогда у вас и горы, и море!
Не переживайте, меня минусы не смущают. )

-1 +
Юлия Токарева
20 марта 2017 17:46

(ну мало ли, я вообще спала, а тут ваш коммент с минусом)))
у меня еще и "степь да степь кругооооом" (поёт)

-1 +
dkdnt
20 марта 2017 17:48

Дайте отгадаю. Черноморское побережье?

0 +
Юлия Токарева
20 марта 2017 17:49

прям пальцем в карту)

-1 +
dkdnt
20 марта 2017 17:50

Классно сейчас у вас там. Тепло, наверное, и запах такой особенно-весенний.

0 +
Юлия Токарева
20 марта 2017 17:51

дождливо, сыро, ветрено. не тепло. хотя тоже - смотря с чем сравнивать, наверное

-1 +
Юлия Токарева
20 марта 2017 17:47

о! только увидела. это, похоже, какой-то неадекват(ы) пробежался по веткам.

-1 +
dkdnt
20 марта 2017 17:48

Забейте.

0 +
Юлия Токарева
20 марта 2017 17:48

разве только ногамЕ)))

-1 +
Алена
20 марта 2017 13:47

Да уже даже полететь готовы! Сейчас что-нибудь продам и взмахну серебряным крылом.

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