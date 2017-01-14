Фото дня

Делали семейное фото, и тут собака запрыгнула в кадр.

Фото на превью imgur.com

1 На склад!

Комментарии:

1 +
Макар Телятников
14 января 2017 00:03

соббата всегда. наступает. вовремя.

0 +
Липучка
14 января 2017 00:26

чей парик на стене?

0 +
Алена
14 января 2017 00:51

А рядом терновый венок.

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