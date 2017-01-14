Фото дня
Делали семейное фото, и тут собака запрыгнула в кадр.
Фото на превью imgur.com
Комментарии:
чей парик на стене?
чей парик на стене?
А рядом терновый венок.
А рядом терновый венок.
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