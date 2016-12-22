Фото дня
Чайка, попавшая в кадр во время съемки пейзажа.
Фото на превью taringa.net
Комментарии:
выражение лица сей чайки, кагбэ говорит нам:
и чо?
говорит: "расфоткались" тууут))
"Над седой равниной моря ветер тучи собирает...
Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный..." (с)
Сорри, Буревестник реет, а не веет! Ну или кавычки убрать...
Улыбаемся...Улыбаемся...Внимание, сейчас отсюда вылетит птичка.
вписалась в композицию) Нормандия прекрасна..
Терзают смутные сомненья. Не поленился рассмотреть, даже в таком разрешении некоторые моменты контура убеждают в подозрении. И автор хорошо знаком с понятием композиции, уж очень органично птичка попала в кадр. При таком близком от объектива расстоянии даже при короткой выдержке силуэт был бы смазан из-за высокой угловой скорости. Но автору 5 баллов.
А вот подтверждение. Эта чайка летает по нету: http://www.campingdelachapelle.fr/
http://www.restaurant-horizon.fr/
http://www.4shared.com/file/eqE8CFLY/Seabird-Graces_TLC.html
Адме, вы бы не ленились, проверяли такие фото, у меня это заняло 5 мин.
И подпись должна быть: "Чайка, попавшая в кадр во время фотомонтажа пейзажа".
Может это тот случай, когда эту чайку с этого фото вырезали и отпустили в полет по сети? ;)
Хотя в этот раз я с Вами соглашусь - практически 100% фотомонтаж.
По хвосту сразу видно))
Я просто оставлю это здесь и молча, по плинтусу и на цыпочках, выйду из комнаты.
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