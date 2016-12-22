Фото дня

Чайка, попавшая в кадр во время съемки пейзажа.

Фото на превью taringa.net

3 На склад!

Комментарии:

7 +
Falcosha
22 декабря 2016 00:13

Этрета, Алебастровые скалы. Красивейшее место в Нормандии

6 +
Макар Телятников
22 декабря 2016 00:17

выражение лица сей чайки, кагбэ говорит нам:
и чо?

3 +
Илья
22 декабря 2016 10:03

говорит: "расфоткались" тууут))

5 +
Feline
22 декабря 2016 00:48

"Над седой равниной моря ветер тучи собирает...
Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный..." (с)

2 +
ИлонаДени
22 декабря 2016 06:46

Сорри, Буревестник реет, а не веет! Ну или кавычки убрать...

4 +
баламошка
22 декабря 2016 01:55

Улыбаемся...Улыбаемся...Внимание, сейчас отсюда вылетит птичка.

2 +
Nata
22 декабря 2016 09:41

вписалась в композицию) Нормандия прекрасна..

8 +
XXXL
22 декабря 2016 09:50

Терзают смутные сомненья. Не поленился рассмотреть, даже в таком разрешении некоторые моменты контура убеждают в подозрении. И автор хорошо знаком с понятием композиции, уж очень органично птичка попала в кадр. При таком близком от объектива расстоянии даже при короткой выдержке силуэт был бы смазан из-за высокой угловой скорости. Но автору 5 баллов.

9 +
XXXL
22 декабря 2016 10:22

А вот подтверждение. Эта чайка летает по нету: http://www.campingdelachapelle.fr/
http://www.restaurant-horizon.fr/
http://www.4shared.com/file/eqE8CFLY/Seabird-Graces_TLC.html
Адме, вы бы не ленились, проверяли такие фото, у меня это заняло 5 мин.
И подпись должна быть: "Чайка, попавшая в кадр во время фотомонтажа пейзажа".

2 +
Дмитрий Ольховский
22 декабря 2016 13:52

Может это тот случай, когда эту чайку с этого фото вырезали и отпустили в полет по сети? ;)
Хотя в этот раз я с Вами соглашусь - практически 100% фотомонтаж.

0 +
Juliette Dali
22 декабря 2016 14:21

По хвосту сразу видно))

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