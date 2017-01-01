Фото дня
Бабушка готовится к встрече с внуками. Село Верх-Уймон, Республика Алтай, Россия.
Фото на превью Viktor Kovchin
Комментарии:
Вот это - настоящая "милота". Побольше бы таких добрых фотографий :).
Вот это - настоящая "милота". Побольше бы таких добрых фотографий :).
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Я залип, что за колдунство?
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На снимках этого фотографа нет людей крупным планом. И вот почему
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10 актеров, которые могут блестяще перевоплотиться в кого угодно
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Школьное задание этой учительницы запомнилось ученикам на всю жизнь
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Вспомнил опять Бабу Ягу(не злитесь сильно). Понятно, что эта бабушка-лучшая, не спешите минусовать. Этой бабушке огромное спасибо, за то,что она такая хорошая, но и Бабке Ёжке тоже респект.