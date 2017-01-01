Фото дня

Бабушка готовится к встрече с внуками. Село Верх-Уймон, Республика Алтай, Россия.

Фото на превью Viktor Kovchin

1 На склад!

Комментарии:

4 +
баламошка
1 января 2017 00:58

Вспомнил опять Бабу Ягу(не злитесь сильно). Понятно, что эта бабушка-лучшая, не спешите минусовать. Этой бабушке огромное спасибо, за то,что она такая хорошая, но и Бабке Ёжке тоже респект.

1 +
Beholder of silence
1 января 2017 05:17

Вот это - настоящая "милота". Побольше бы таких добрых фотографий :).

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