20 фото, на которых происходит какая-то магия

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Все мы привыкли видеть волшебство в выступлениях иллюзионистов, фантастическом кино или наблюдая за тем, как быстро заканчиваются выходные. Правда, иногда происходит нечто из ряда вон выходящее и мало похожее на обычный завтрак с семьей или дорогу на работу. И это заставляет усомниться, что вы не оказались в параллельной Вселенной.

AdMe.ru нашел 20 фотографий, сделанных теми, кто не смог ответить на вопрос: «И как такое случилось?»

Когда природа переборщила с фильтром

«Ребята красили стены в зеленый цвет, поэтому мой коллега немного повеселился»

А говорят, что борода ничего не меняет

«Поймал вспышку другого фотоаппарата, когда делал снимок»

Коты точно знают, когда происходит нечто странное

Этот магический трюк стоит запатентовать

Наверное, как-то так выглядят метросексуалы

Горизонт завален или дом?

В 11:11 утра каждого 11 ноября лучи проходят сквозь отверстия монумента в Аризоне и показывают герб

Новое слово в стрижке газонов

Поверьте, так намного удобней

Тот, кто заснял запуск Falcon 9, имеет полное право спросить: «Ну и как тебе такое, Илон Маск?»

Может быть, он попытался оставить свой след в истории

Когда дала подруге поносить

Всего лишь зеркало в пустыне

Так разбивают чашки перфекционисты

Окей, осень, а цветовой круг слабо?

Кто же знал, что они и внутри такие идеальные

Тот, кто это сделал, с физикой явно на ты

Эта радуга выглядит так, словно только через нее виден рассвет