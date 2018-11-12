20 фото, на которых происходит какая-то магия
Все мы привыкли видеть волшебство в выступлениях иллюзионистов, фантастическом кино или наблюдая за тем, как быстро заканчиваются выходные. Правда, иногда происходит нечто из ряда вон выходящее и мало похожее на обычный завтрак с семьей или дорогу на работу. И это заставляет усомниться, что вы не оказались в параллельной Вселенной.
AdMe.ru нашел 20 фотографий, сделанных теми, кто не смог ответить на вопрос: «И как такое случилось?»
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Фото на превью masturdating / imgur