15 звездных примеров, как усы меняют образ

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Знаменитый писатель А. П. Чехов как-то раз отметил, что «мужчина без усов — все равно что женщина с усами». А случается даже так, что, примерив усы, актер навсегда меняет свою жизнь. Один из величайших тому примеров — Чарли Чаплин.

Команда AdMe.ru предлагает вам любопытную подборку, в которой можно увидеть, кому из знаменитостей смена образа пошла на пользу.