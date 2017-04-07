15 звездных примеров, как усы меняют образ

Знаменитый писатель А. П. Чехов как-то раз отметил, что «мужчина без усов — все равно что женщина с усами». А случается даже так, что, примерив усы, актер навсегда меняет свою жизнь. Один из величайших тому примеров — Чарли Чаплин.

Команда AdMe.ru предлагает вам любопытную подборку, в которой можно увидеть, кому из знаменитостей смена образа пошла на пользу.

Мэтт Деймон

© 20th Century Fox  

Николас Кейдж

© TWC  

Том Хэнкс

© Rexfeatures  

Дэниел Рэдклифф

© Rexfeatures  

Лиам Нисон

© StudioCanal  

Джона Хилл

© MGM  

Ченнинг Татум

© Rexfeatures  

Зак Эфрон

© New Line Cinema  

Колин Ферт

© EastNews  

Джесси Айзенберг

© Rexfeatures  

Энтони Хопкинс

© EastNews  

Бен Стиллер

© Rexfeatures  

Оуэн Уилсон

© Rexfeatures  

Джеки Чан

© EastNews  

Парсонс Джим

© Rexfeatures  

Фото на превью Rexfeatures

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