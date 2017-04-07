15 звездных примеров, как усы меняют образ
Знаменитый писатель А. П. Чехов как-то раз отметил, что «мужчина без усов — все равно что женщина с усами». А случается даже так, что, примерив усы, актер навсегда меняет свою жизнь. Один из величайших тому примеров — Чарли Чаплин.
Команда AdMe.ru предлагает вам любопытную подборку, в которой можно увидеть, кому из знаменитостей смена образа пошла на пользу.
Мэтт Деймон
Николас Кейдж
Том Хэнкс
Дэниел Рэдклифф
Лиам Нисон
Джона Хилл
Ченнинг Татум
Зак Эфрон
Колин Ферт
Джесси Айзенберг
Энтони Хопкинс
Бен Стиллер
Оуэн Уилсон
Джеки Чан
Парсонс Джим
Фото на превью Rexfeatures