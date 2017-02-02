Фото дня
— У тебя есть кот или собака?
— Я не знаю.
Фото на превью twitter.com
Комментарии:
Милаха)
Есть простой способ узнать.
Что он делает утром, когда вы просыпаетесь: обожает вас как только умеет, или ворчит, что рано разбудили и требует жрать?
Что это доказывает? Мой кот обожает меня как только умеет когда я просыпаюсь, а у двоюродной сестры так себя ведет собака.
Если мышь приносит — это кошка, тапки —собака. Или наоборот? :-)
Моя кошка приносила мышь, а когда меня нет дома, лежит в моих тапках и охраняет их. А утром ластится и мурлычет. А еще в открытую дверь не пускала другую кошку и била ее лапой. Кошка ли она...
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус…
котопёс, котопёс..)
Вы уж извините, даже не знаю, зачем я это говорю, но сразу вспоминается Харламов...
- Это кот? Да?
- Это кот. Да.
- А это пёс, да?
- Да, это пёс. Да.
А все таки, что это?
Это персидский котик из Канады по имени Атчум, у него синдром избыточного роста волос, поэтому он так необычно выглядит. Его регулярно подстригают, но шерсть быстро отрастает)) Если кому интересно, вот его страница в ФБ:
https://www.facebook.com/AtchoumsFan/?fref=ts
Конформист мохнарылый обыкновенный.
Лоялен, сообразителен, неприхотлив. Ареал обитания - благоустроенная квартира или хорошо отапливаемый частный дом. Неконфликтный, терпелив к детям, строго соблюдает иерархию семейного стада. Признаёт абсолютную власть хозяина холодильника. Кормовая база "лопай чё дают".
Не, корм премиум класса производства Грузии - "Жричодали"
прикольно!
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