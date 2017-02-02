Фото дня

— У тебя есть кот или собака?
— Я не знаю.

Фото на превью twitter.com

2 На склад!

Комментарии:

9 +
В-ий
2 февраля 2017 12:28

котэнок-хипстер, по имени Гав

8 +
dysic
2 февраля 2017 12:34

Милаха)
Есть простой способ узнать.
Что он делает утром, когда вы просыпаетесь: обожает вас как только умеет, или ворчит, что рано разбудили и требует жрать?

1 +
Alexey Vartanyan
3 февраля 2017 13:48

Что это доказывает? Мой кот обожает меня как только умеет когда я просыпаюсь, а у двоюродной сестры так себя ведет собака.

6 +
Yakalello
2 февраля 2017 12:38

Если мышь приносит — это кошка, тапки —собака. Или наоборот? :-)

4 +
Lina Lou
2 февраля 2017 13:15

Моя кошка приносила мышь, а когда меня нет дома, лежит в моих тапках и охраняет их. А утром ластится и мурлычет. А еще в открытую дверь не пускала другую кошку и била ее лапой. Кошка ли она...

14 +
Константин
2 февраля 2017 12:49

Не шалю, никого не трогаю, починяю примус…

14 +
Nata
2 февраля 2017 13:32

котопёс, котопёс..)

2 +
Bilbo
2 февраля 2017 14:03

Вы уж извините, даже не знаю, зачем я это говорю, но сразу вспоминается Харламов...
- Это кот? Да?
- Это кот. Да.
- А это пёс, да?
- Да, это пёс. Да.

4 +
Анна М.
2 февраля 2017 14:09

А все таки, что это?

6 +
Olga Mishenkina
2 февраля 2017 14:22

Это персидский котик из Канады по имени Атчум, у него синдром избыточного роста волос, поэтому он так необычно выглядит. Его регулярно подстригают, но шерсть быстро отрастает)) Если кому интересно, вот его страница в ФБ:
https://www.facebook.com/AtchoumsFan/?fref=ts

8 +
Петрович
2 февраля 2017 14:29

Конформист мохнарылый обыкновенный.
Лоялен, сообразителен, неприхотлив. Ареал обитания - благоустроенная квартира или хорошо отапливаемый частный дом. Неконфликтный, терпелив к детям, строго соблюдает иерархию семейного стада. Признаёт абсолютную власть хозяина холодильника. Кормовая база "лопай чё дают".

5 +
Фрекен Бок
2 февраля 2017 23:36

Не, корм премиум класса производства Грузии - "Жричодали"

0 +
Ольга Пруссова
4 февраля 2017 02:42

прикольно!

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