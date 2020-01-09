Lead-аниматор
TheSoul Publishing – это одно из крупнейших медиаиздательств в мире. Мы создаем digital-контент, который является востребованным и популярным в социальных сетях Facebook, YouTube и Instagram.
Наши авторы пишут отличные статьи; художники рисуют яркие иллюстрации; съемочные команды и аниматоры приносят видеорадость своими роликами, а IT-специалисты создают для всего этого качественный программный продукт.
Мы ищем Lead-аниматора, который обожает создавать новые продукты.
Обязанности:
- организация рабочих процессов для департамента анимации, руководство командой 2D-аниматоров, распределение задач, контроль качества и сроков выполнения проектов;
- оценка текущего состояния рабочих процессов, генерация и внедрение идей по его совершенствованию;
- создание 2D-анимации персонажей и объектов;
- обучение членов команды с целью повышения их профессионального уровня.
Наши пожелания к кандидату:
- аналогичный опыт работы или желание развиваться в этой сфере;
- обширные знания в области анимации;
- time-management skills, многозадачность, опыт разрешения конфликтов.
Мы предлагаем:
- полный простор для творческой реализации;
- помощь в релокации (офис в Казани);
- зарплата в евро + бонусы;
- соцпакет;
- комфортный график работы (8 часов в день);
- работу с командой профессионалов, которая непременно вас поддержит во всех начинаниях.
Ждем ваше резюме с пометкой «Lead-аниматор» на почту: recruiter@thesoul-publishing.com.
Присоединяйтесь к креативной команде AdMe!