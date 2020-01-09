Lead-аниматор

Все вакансии

TheSoul Publishing – это одно из крупнейших медиаиздательств в мире. Мы создаем digital-контент, который является востребованным и популярным в социальных сетях Facebook, YouTube и Instagram.

Наши авторы пишут отличные статьи; художники рисуют яркие иллюстрации; съемочные команды и аниматоры приносят видеорадость своими роликами, а IT-специалисты создают для всего этого качественный программный продукт.

Мы ищем Lead-аниматора, который обожает создавать новые продукты.

Обязанности:

  • организация рабочих процессов для департамента анимации, руководство командой 2D-аниматоров, распределение задач, контроль качества и сроков выполнения проектов;
  • оценка текущего состояния рабочих процессов, генерация и внедрение идей по его совершенствованию;
  • создание 2D-анимации персонажей и объектов;
  • обучение членов команды с целью повышения их профессионального уровня.

Наши пожелания к кандидату:

  • аналогичный опыт работы или желание развиваться в этой сфере;
  • обширные знания в области анимации;
  • time-management skills, многозадачность, опыт разрешения конфликтов.

Мы предлагаем:

  • полный простор для творческой реализации;
  • помощь в релокации (офис в Казани);
  • зарплата в евро + бонусы;
  • соцпакет;
  • комфортный график работы (8 часов в день);
  • работу с командой профессионалов, которая непременно вас поддержит во всех начинаниях.

Ждем ваше резюме с пометкой «Lead-аниматор» на почту: recruiter@thesoul-publishing.com.

Присоединяйтесь к креативной команде AdMe!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться