Аниматор Teen Voices
AdMe — это медиаресурс, который посещает около 40 млн пользователей в месяц. Это одно из крупнейших сообществ России в Facebook и YouTube.
Наши авторы пишут отличные статьи, художники рисуют яркие иллюстрации, а видеоаниматоры приносят видеорадость своими роликами!
В настоящий момент наша команда аниматоров растет, и если ранее мы делали проект Bright Side, то теперь мы знамениты и другими нашими крутыми проектами: Actually Happened, Avocado Couple, Health is Wealth, Dark Side, 7-Second Riddles. К команде аниматоров присоединились ребята из Южной и Северной Америки, Западной Европы, и теперь мы можем ежедневно обмениваться опытом с коллегами из разных уголков мира.
Расскажем о том, что ежедневно создает наша команда: каждый день мы выкладываем новые видео, каждый месяц число наших подписчиков растет более чем на 1 млн. Работать круто, работать быстро, работать качественно — это основные наши правила.
Мы приглашаем внештатных 2D-аниматоров для работы над нашим новым проектом Teen Voices.
Ожидаем от кандидатов:
- отличного владения софтами;
- наличия портфолио с работами по 2D-анимации (приложите, пожалуйста, ссылки на работы при отклике на вакансию);
- опыта работы в анимации и иллюстрировании (желательно иметь портфолио с работами, где вы анимировали и рисовали одновременно);
- готовности выполнить тестовое задание.
Условия:
- Мы компания с интернациональным коллективом.
- На каждом из наших проектов разные условия — в зависимости от сложности анимации.
- Комфортный график работы: определяете его сами, главное — отработать не менее 6–8 часов в день.
- Предлагаем неограниченное количество проектов в месяц, главное — успевать.
- Стабильность дохода: заработная плата выплачивается 1 раз в начале месяца.
- Рост и ротация между проектами.
- Рендер-ферма уже запущена на некоторых проектах и существенно экономит ваши ресурсы.
- Лояльные и творческие коллеги (иллюстраторы, сценаристы, звукорежиссеры).
Резюме присылайте на recruiter@thesoul-publishing.com c пометкой «Внештатный 2D-аниматор для проекта Teen Voices».
Присоединяйтесь к креативной команде AdMe!