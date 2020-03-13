Аниматор Teen Voices

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AdMe — это медиаресурс, который посещает около 40 млн пользователей в месяц. Это одно из крупнейших сообществ России в Facebook и YouTube.

Наши авторы пишут отличные статьи, художники рисуют яркие иллюстрации, а видеоаниматоры приносят видеорадость своими роликами!

В настоящий момент наша команда аниматоров растет, и если ранее мы делали проект Bright Side, то теперь мы знамениты и другими нашими крутыми проектами: Actually Happened, Avocado Couple, Health is Wealth, Dark Side, 7-Second Riddles. К команде аниматоров присоединились ребята из Южной и Северной Америки, Западной Европы, и теперь мы можем ежедневно обмениваться опытом с коллегами из разных уголков мира.

Расскажем о том, что ежедневно создает наша команда: каждый день мы выкладываем новые видео, каждый месяц число наших подписчиков растет более чем на 1 млн. Работать круто, работать быстро, работать качественно — это основные наши правила.

Мы приглашаем внештатных 2D-аниматоров для работы над нашим новым проектом Teen Voices.

Ожидаем от кандидатов:

  • отличного владения софтами;
  • наличия портфолио с работами по 2D-анимации (приложите, пожалуйста, ссылки на работы при отклике на вакансию);
  • опыта работы в анимации и иллюстрировании (желательно иметь портфолио с работами, где вы анимировали и рисовали одновременно);
  • готовности выполнить тестовое задание.

Условия:

  • Мы компания с интернациональным коллективом.
  • На каждом из наших проектов разные условия — в зависимости от сложности анимации.
  • Комфортный график работы: определяете его сами, главное — отработать не менее 6–8 часов в день.
  • Предлагаем неограниченное количество проектов в месяц, главное — успевать.
  • Стабильность дохода: заработная плата выплачивается 1 раз в начале месяца.
  • Рост и ротация между проектами.
  • Рендер-ферма уже запущена на некоторых проектах и существенно экономит ваши ресурсы.
  • Лояльные и творческие коллеги (иллюстраторы, сценаристы, звукорежиссеры).

Резюме присылайте на recruiter@thesoul-publishing.com c пометкой «Внештатный 2D-аниматор для проекта Teen Voices».

Присоединяйтесь к креативной команде AdMe!

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