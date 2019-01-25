Аниматор — 2D-видеооператор

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Всем привет! Мы компания ADME, и мы начали поиск нового специалиста аниматора — 2D-видеооператора на наш новый веселый канал, в котором обычные предметы буквально оживают! ✌️

Здесь разговаривают конфеты, зубная паста и даже пена для ванны, а обычный кусочек сахара спасается от неминуемой гибели в стакане чая. Как видите, маленькие снеки ведут обычную человеческую жизнь и им не чужда даже смерть. Но и в этом случае короткие видео способны поднять настроение в самый хмурый день!

Наш канал показывает, что порой даже в самых обыденных вещах можно разглядеть целый мир, стоит проявить только чуточку фантазии!

Чего мы ожидаем от нашего будущего специалиста:

  • Знания 2D-анимации (любой программный софт, начиная от Adobe After Effects).
  • Знания в области монтажа.
  • Хорошего чувства вкуса и видения картинки в целом.
  • Опыт работы в качестве видеооператора или фотографа станет несомненным плюсом.
  • Возможности выполнить наше небольшое тестовое задание, в котором мы будем оценивать фантазию и непредсказуемость сюжета. Мы ждем эмоций от каждого фрагмента: слез, радости, грусти, нежности или безумия.
  • Также мы будем оценивать техническое качество, краткость и простоту исполнения.

Требуемый опыт работы: 3–6 лет.

Полная занятость, полный день.

Что мы предлагаем для нашего крутого специалиста:

  • Работу в офисе компании в Казани или из дома. Процесс съемки несложный, поэтому, вооружившись камерой, вы сможете делать шедевры для канала.
  • Ежемесячную фиксированную оплату в евро.
  • Работа в крутой команде профессионалов с неиссякаемым источником идей и вдохновения.
  • Кайф от работы каждый день.
  • Коллектив, который поддержит и поможет.

Присоединяйтесь к ADME, у нас круто!

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