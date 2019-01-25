Аниматор — 2D-видеооператор
Всем привет! Мы компания ADME, и мы начали поиск нового специалиста аниматора — 2D-видеооператора на наш новый веселый канал, в котором обычные предметы буквально оживают! ✌️
Здесь разговаривают конфеты, зубная паста и даже пена для ванны, а обычный кусочек сахара спасается от неминуемой гибели в стакане чая. Как видите, маленькие снеки ведут обычную человеческую жизнь и им не чужда даже смерть. Но и в этом случае короткие видео способны поднять настроение в самый хмурый день!
Наш канал показывает, что порой даже в самых обыденных вещах можно разглядеть целый мир, стоит проявить только чуточку фантазии!
Чего мы ожидаем от нашего будущего специалиста:
- Знания 2D-анимации (любой программный софт, начиная от Adobe After Effects).
- Знания в области монтажа.
- Хорошего чувства вкуса и видения картинки в целом.
- Опыт работы в качестве видеооператора или фотографа станет несомненным плюсом.
- Возможности выполнить наше небольшое тестовое задание, в котором мы будем оценивать фантазию и непредсказуемость сюжета. Мы ждем эмоций от каждого фрагмента: слез, радости, грусти, нежности или безумия.
- Также мы будем оценивать техническое качество, краткость и простоту исполнения.
Требуемый опыт работы: 3–6 лет.
Полная занятость, полный день.
Что мы предлагаем для нашего крутого специалиста:
- Работу в офисе компании в Казани или из дома. Процесс съемки несложный, поэтому, вооружившись камерой, вы сможете делать шедевры для канала.
- Ежемесячную фиксированную оплату в евро.
- Работа в крутой команде профессионалов с неиссякаемым источником идей и вдохновения.
- Кайф от работы каждый день.
- Коллектив, который поддержит и поможет.
Присоединяйтесь к ADME, у нас круто!