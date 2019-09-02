3D-компоузер

Все вакансии

TheSoul Publishing — крупнейшее медиаиздательство в мире с общей аудиторией 300 млн подписчиков на YouTube. Наши авторы пишут отличные статьи, художники рисуют яркие иллюстрации, а видеоаниматоры приносят видеорадость своими роликами!

Кого ищем: компоузер-лида.

Локация: удаленная работа.

Требования:

  • уверенное владение Blender;
  • опыт работы в аналогичной должности;
  • портфолио и готовность выполнить небольшое тестовое задание.

Что мы ждем от нашего крутого специалиста:

  • трекинг движущихся объектов;
  • расстановка камер в сцене;
  • моделинг объектов, которые будут принимать тени от персонажей, и привязка к трекингу;
  • нарезание масок (комбинация ротоскопа и кеинга);
  • перекраска персонажей под конкретный ролик;
  • воссоздание света в 3D-сцене и настройка рендера, собственно запуск рендера;
  • клинап и композ: финальное наложение отрендеренных слоев на исходное видео, цветокор, просчет финального видео со звуком.

Что мы предлагаем нашему крутому специалисту:

  • работа из любой точки земного шара;
  • ежемесячная фиксированная оплата в евро;
  • работа в крутой команде профессионалов с неиссякаемым источником идей и вдохновения;
  • кайф от работы каждый день.

Ждем ваше резюме с пометкой «Компоузер» на почту: recruiter@thesoul-publishing.com.

Присоединяйтесь к AdMe.ru — у нас круто!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться