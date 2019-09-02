3D-компоузер
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Кого ищем: компоузер-лида.
Локация: удаленная работа.
Требования:
- уверенное владение Blender;
- опыт работы в аналогичной должности;
- портфолио и готовность выполнить небольшое тестовое задание.
Что мы ждем от нашего крутого специалиста:
- трекинг движущихся объектов;
- расстановка камер в сцене;
- моделинг объектов, которые будут принимать тени от персонажей, и привязка к трекингу;
- нарезание масок (комбинация ротоскопа и кеинга);
- перекраска персонажей под конкретный ролик;
- воссоздание света в 3D-сцене и настройка рендера, собственно запуск рендера;
- клинап и композ: финальное наложение отрендеренных слоев на исходное видео, цветокор, просчет финального видео со звуком.
Что мы предлагаем нашему крутому специалисту:
- работа из любой точки земного шара;
- ежемесячная фиксированная оплата в евро;
- работа в крутой команде профессионалов с неиссякаемым источником идей и вдохновения;
- кайф от работы каждый день.
Ждем ваше резюме с пометкой «Компоузер» на почту: recruiter@thesoul-publishing.com.
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