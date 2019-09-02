3D-аниматор

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Кого ищем: 3D-аниматора для создания анимации в проекте Doods.

Локация: удаленная работа.

Чего мы ожидаем от кандидатов:

  • уверенное владение Blender;
  • портфолио и готовность сделать небольшое тестовое задание;
  • опыт работы в 3D-анимации.

Мы предлагаем:

  • работа из любой точки земного шара;
  • ежемесячная фиксированная оплата в евро;
  • работа в крутой команде профессионалов с неиссякаемым источником идей и вдохновения;
  • кайф от работы каждый день;
  • коллеги, которые поддержат и помогут.

Ждем ваше резюме с пометкой «3D-аниматор» на почту: recruiter@thesoul-publishing.com.

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