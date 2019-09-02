3D-аниматор
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Кого ищем: 3D-аниматора для создания анимации в проекте Doods.
Локация: удаленная работа.
Чего мы ожидаем от кандидатов:
- уверенное владение Blender;
- портфолио и готовность сделать небольшое тестовое задание;
- опыт работы в 3D-анимации.
Мы предлагаем:
- работа из любой точки земного шара;
- ежемесячная фиксированная оплата в евро;
- работа в крутой команде профессионалов с неиссякаемым источником идей и вдохновения;
- кайф от работы каждый день;
- коллеги, которые поддержат и помогут.
Ждем ваше резюме с пометкой «3D-аниматор» на почту: recruiter@thesoul-publishing.com.
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