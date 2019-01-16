2D-аниматор на проект Stickman

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В настоящий момент мы запускаем новый проект для YouTube-канала Bright Side Stickman и ищем 2D-аниматоров.

В чем заключается работа:

  • Приключения человечка, нарисованного в минималистичном стиле с простой 2D-анимацией. Хронометраж серии — 8–10 минут.
  • Звуковое оформление делать не нужно — этим будет заниматься отдельный звукорежиссер.
  • Есть стилистика, описание проекта, а также примеры серий.
  • Для создании серий всегда есть сценарий, но мелкие детали нужно придумывать самому.
  • Приветствуется минимализм в оформлении, минимализм в анимации — максимальный упор на юмор, неожиданные сюжеты и фантазию аниматора.

Задача аниматора:

  • самостоятельно создавать новые серии для канала YouTube (раскадровка, прорисовка сцен, аниматика, финальная анимация, рендер серии и передача проекта).

Навыки, которыми необходимо обладать:

  • умение с нуля создать анимационный фильм на основе сценария (по сути, быть режиссером);
  • умение хорошо рисовать от руки в заданной стилистике;
  • умение придумывать локации персонажей и дорабатывать с помощью деталей сценарий;
  • умение быстро создавать простую анимацию;
  • умение работать со звуком и звуковыми эффектами;
  • обладать чувством юмора и по возможности внедрять юмор в анимацию.

Все серии будут переводиться на разные языки. Мы не ограничиваем в программном обеспечении, но весь текст должен быть добавлен в АЕ и должен оставаться редактируемым.

Умение быстро работать и выделять для этого проекта максимум времени (вы должны быть готовы работать минимум 40 часов в неделю).

Что предлагаем:

  • Оплата в евро: € 50 за минуту анимации.
  • Стабильную работу с занятостью из дома. Планируйте свой день сами, но сдавайте работу в срок.
  • Уважение и почет в команде.

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