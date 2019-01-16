2D-аниматор на проект Stickman
В настоящий момент мы запускаем новый проект для YouTube-канала Bright Side Stickman и ищем 2D-аниматоров.
В чем заключается работа:
- Приключения человечка, нарисованного в минималистичном стиле с простой 2D-анимацией. Хронометраж серии — 8–10 минут.
- Звуковое оформление делать не нужно — этим будет заниматься отдельный звукорежиссер.
- Есть стилистика, описание проекта, а также примеры серий.
- Для создании серий всегда есть сценарий, но мелкие детали нужно придумывать самому.
- Приветствуется минимализм в оформлении, минимализм в анимации — максимальный упор на юмор, неожиданные сюжеты и фантазию аниматора.
Задача аниматора:
- самостоятельно создавать новые серии для канала YouTube (раскадровка, прорисовка сцен, аниматика, финальная анимация, рендер серии и передача проекта).
Навыки, которыми необходимо обладать:
- умение с нуля создать анимационный фильм на основе сценария (по сути, быть режиссером);
- умение хорошо рисовать от руки в заданной стилистике;
- умение придумывать локации персонажей и дорабатывать с помощью деталей сценарий;
- умение быстро создавать простую анимацию;
- умение работать со звуком и звуковыми эффектами;
- обладать чувством юмора и по возможности внедрять юмор в анимацию.
Все серии будут переводиться на разные языки. Мы не ограничиваем в программном обеспечении, но весь текст должен быть добавлен в АЕ и должен оставаться редактируемым.
Умение быстро работать и выделять для этого проекта максимум времени (вы должны быть готовы работать минимум 40 часов в неделю).
Что предлагаем:
- Оплата в евро: € 50 за минуту анимации.
- Стабильную работу с занятостью из дома. Планируйте свой день сами, но сдавайте работу в срок.
- Уважение и почет в команде.