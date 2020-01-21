UX — проектировщик интерфейсов

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Ищем крутого UX-специалиста с опытом в проектировании интерфейсов в наш офис на Кипре или в Казани, а также возможна удаленная работа. Опыт в Axure приветствуется.

AdMe является одним из самых больших интернет-издательств в мире. Для миллионов подписчиков ежедневно публикуются статьи и видео в соцсетях и на сайтах.

Наша IT-команда работает над самыми разнообразными проектами:

  • Высоконагруженная система управления производством контента
  • Облачные решения для видео и анимационного производства
  • Внутренний электронный документооборот и система расчетов
  • Корпоративная система аналитики
  • Партнерская сеть
  • Личные кабинеты пользователей системы

Все решения уникально проектируемые с необходимыми бизнесу функционалом и фичами.

Кого ищем: UX Engineer

Локации: Казань / Кипр / удаленная работа

Основные задачи сотрудника:

  • Проектирование интерфейсов и разработка дизайн-решений для внутренней ERP-системы, веб-сайтов, мобильных приложений и сервисов компании
  • Создание интерактивных прототипов предлагаемых решений
  • Участие в анализе задач и подготовке сценариев работы пользователя с продуктами, включая создание storyboarding- и usecase-моделей
  • Сбор, анализ и систематизация требований к интерфейсам и эргономике

Мы ожидаем от кандидатов:

  • Понимание принципов User centered design, юзабилити, информационной архитектуры
  • Владение инструментами по прототипированию: Axure, UXpin
  • Владение инструментами по дизайну: Sketch, Figma, Photoshop
  • Знание особенностей дизайна под Android- и iOS-платформы
  • Умение быстро собирать интерактивные прототипы, находить несколько решений одной задачи
  • Умение четко и лаконично излагать свои мысли
  • Способность быстро менять решение, отсутствие стереотипов и шаблонности, бизнес-ориентированный подход
  • Критический, острый ум, внимательность к деталям, пунктуальность, дисциплинированность в работе
  • Самостоятельность и здоровая самокритика
  • 3+ опыт и разностороннее портфолио
  • Знание языков программирования, а также верстки сайтов
  • Наличие публикаций на российских и зарубежных ресурсах
  • Наличие образования в сфере маркетинга и бизнеса
  • Владение инструментами по прототипированию: Principal, Framer или Adobe XD
  • Анализ данных в Google Analytics и других системах сбора статистики, создание структурированных отчетов
  • User research: сбор и анализ обратной связи от пользователей
  • Наличие спроектированных и успешно запущенных проектов

Компания предлагает следующие условия:

  • Location: office Kazan / Limassol / remotely (на усмотрение кандидата)
  • Уникальная возможность проявлять себя как профессионала в том, что вы умеете. Быть востребованным бизнесом, быть практически неограниченным в ресурсах, но нести ответственность за результат и достигать целей
  • Возможность предлагать и внедрять идеи, применять знания и умения на практике, постоянно повышать свой профессиональный уровень
  • Возможность работать, пожалуй, с самой необычной и крутой медиакомандой. То, что мы делаем сейчас, уникально для мировой паблишинг-индустрии
  • Высокая зарплата + бонусы по результатам вашей работы и работы подразделения

Ждем ваши резюме на hr@thesoul-publishing.com с пометкой «UX Engineer».

TheSoul Publishing — работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам — дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие: в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов: все полученные данные остаются строго конфиденциальными.

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