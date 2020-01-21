UX — проектировщик интерфейсов
Ищем крутого UX-специалиста с опытом в проектировании интерфейсов в наш офис на Кипре или в Казани, а также возможна удаленная работа. Опыт в Axure приветствуется.
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Наша IT-команда работает над самыми разнообразными проектами:
- Высоконагруженная система управления производством контента
- Облачные решения для видео и анимационного производства
- Внутренний электронный документооборот и система расчетов
- Корпоративная система аналитики
- Партнерская сеть
- Личные кабинеты пользователей системы
Все решения уникально проектируемые с необходимыми бизнесу функционалом и фичами.
Кого ищем: UX Engineer
Локации: Казань / Кипр / удаленная работа
Основные задачи сотрудника:
- Проектирование интерфейсов и разработка дизайн-решений для внутренней ERP-системы, веб-сайтов, мобильных приложений и сервисов компании
- Создание интерактивных прототипов предлагаемых решений
- Участие в анализе задач и подготовке сценариев работы пользователя с продуктами, включая создание storyboarding- и usecase-моделей
- Сбор, анализ и систематизация требований к интерфейсам и эргономике
Мы ожидаем от кандидатов:
- Понимание принципов User centered design, юзабилити, информационной архитектуры
- Владение инструментами по прототипированию: Axure, UXpin
- Владение инструментами по дизайну: Sketch, Figma, Photoshop
- Знание особенностей дизайна под Android- и iOS-платформы
- Умение быстро собирать интерактивные прототипы, находить несколько решений одной задачи
- Умение четко и лаконично излагать свои мысли
- Способность быстро менять решение, отсутствие стереотипов и шаблонности, бизнес-ориентированный подход
- Критический, острый ум, внимательность к деталям, пунктуальность, дисциплинированность в работе
- Самостоятельность и здоровая самокритика
- 3+ опыт и разностороннее портфолио
- Знание языков программирования, а также верстки сайтов
- Наличие публикаций на российских и зарубежных ресурсах
- Наличие образования в сфере маркетинга и бизнеса
- Владение инструментами по прототипированию: Principal, Framer или Adobe XD
- Анализ данных в Google Analytics и других системах сбора статистики, создание структурированных отчетов
- User research: сбор и анализ обратной связи от пользователей
- Наличие спроектированных и успешно запущенных проектов
Компания предлагает следующие условия:
- Location: office Kazan / Limassol / remotely (на усмотрение кандидата)
- Уникальная возможность проявлять себя как профессионала в том, что вы умеете. Быть востребованным бизнесом, быть практически неограниченным в ресурсах, но нести ответственность за результат и достигать целей
- Возможность предлагать и внедрять идеи, применять знания и умения на практике, постоянно повышать свой профессиональный уровень
- Возможность работать, пожалуй, с самой необычной и крутой медиакомандой. То, что мы делаем сейчас, уникально для мировой паблишинг-индустрии
- Высокая зарплата + бонусы по результатам вашей работы и работы подразделения
Ждем ваши резюме на hr@thesoul-publishing.com с пометкой «UX Engineer».
TheSoul Publishing — работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам — дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие: в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов: все полученные данные остаются строго конфиденциальными.