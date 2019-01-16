Технический писатель
Привет!
ADME — одно из самых больших интернет-издательств в мире. Для миллионов подписчиков ежедневно публикуются статьи и видео в соцсетях и на сайтах.
Наша IT-команда работает над самыми разнообразными проектами:
- высоконагруженная система управления производством контента;
- облачные решения для видео и анимационного производства;
- внутренний электронный документооборот и система расчетов;
- корпоративная система аналитики;
- партнерская сеть;
- личные кабинеты пользователей системы.
Все решения уникально проектируемые с необходимыми бизнесу функционалом и фичами.
Что нужно делать:
- писать документацию;
- поддерживать в актуальном состоянии техническую, пользовательскую документацию;
- анализировать и формализовать полученные данные;
- разрабатывать инструкции к ПО, которые будут максимально понятны и удобны для сотрудников.
Мы международная компания, поэтому в дальнейшем переводим пользовательскую информацию на 15 языков (корректоры и переводчики в помощь).
Требования:
- Знание jira, confluence, redmine.
- Опыт в визуализации интерфейсов в графических программах.
- Грамотная письменная и устная речь, свободное владение английским языком — как преимущество для работы. Опять же, мы международная компания, и это существенно упростит работу.
- Опыт работы с большим объемом технической документации.
Что мы предлагаем успешным кандидатам:
- Высокую зарплату в евро + бонусы.
- Любой из комфортных и оборудованных офисов в Казани/ на Кипре.
- Работать из дома также можно (надеемся, у вас есть комфортный стул, стол, любимые тапочки и холодильник с напитками :)
- Команду крутых опытных коллег и классный коллектив ADME в целом.
- Полный релокационный пакет для всей семьи при переезде.