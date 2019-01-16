Технический писатель

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Привет!

ADME — одно из самых больших интернет-издательств в мире. Для миллионов подписчиков ежедневно публикуются статьи и видео в соцсетях и на сайтах.

Наша IT-команда работает над самыми разнообразными проектами:

  • высоконагруженная система управления производством контента;
  • облачные решения для видео и анимационного производства;
  • внутренний электронный документооборот и система расчетов;
  • корпоративная система аналитики;
  • партнерская сеть;
  • личные кабинеты пользователей системы.

Все решения уникально проектируемые с необходимыми бизнесу функционалом и фичами.

Что нужно делать:

  • писать документацию;
  • поддерживать в актуальном состоянии техническую, пользовательскую документацию;
  • анализировать и формализовать полученные данные;
  • разрабатывать инструкции к ПО, которые будут максимально понятны и удобны для сотрудников.

Мы международная компания, поэтому в дальнейшем переводим пользовательскую информацию на 15 языков (корректоры и переводчики в помощь).

Требования:

  • Знание jira, confluence, redmine.
  • Опыт в визуализации интерфейсов в графических программах.
  • Грамотная письменная и устная речь, свободное владение английским языком — как преимущество для работы. Опять же, мы международная компания, и это существенно упростит работу.
  • Опыт работы с большим объемом технической документации.

Что мы предлагаем успешным кандидатам:

  • Высокую зарплату в евро + бонусы.
  • Любой из комфортных и оборудованных офисов в Казани/ на Кипре.
  • Работать из дома также можно (надеемся, у вас есть комфортный стул, стол, любимые тапочки и холодильник с напитками :)
  • Команду крутых опытных коллег и классный коллектив ADME в целом.
  • Полный релокационный пакет для всей семьи при переезде.

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