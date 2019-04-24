Technical Director of Department

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Мы ищем руководителей с сильным техническим бэкграундом (в приоритете PHP) и опытом работы над сложными высоконагруженными системами.

AdMe.ru (мировое название — The Soul Publishing) — одно из самых больших интернет-издательств в мире. Мы ежедневно создаем и публикуем сотни развлекательных и познавательных статей и видео для 500+ млн подписчиков из самых разных стран.

Наш IT-департамент работает над продуктами для реализации всех задумок креативной команды. Среди наших IT-проектов — веб- и мобильные приложения, а также системы оплаты выполненной работы сотрудникам, управления производством контента, анализа трендов в социальных сетях, системы для работы с партнерами, а также highload-проект на базе GoLang.

Головной офис в Лимасоле (Кипр) открывает вакансии Technical Director of Department для работы над финансовыми сервисами и системами управления производством контента компании. Мы ищем руководителей с сильным техническим бэкграундом (в приоритете PHP), опытом работы со сложными высоконагруженными системами и желанием жить и работать на солнечном Кипре.

Мы ожидаем от кандидатов:

  • 8+ лет в разработке, управлении командами и проектами.
  • Отличное понимание существующих Agile-методологий управления проектами Scrum, Kanban, Lean, XP, их сильных, слабых сторон. Знание PMBook, Prince2 или ITIL будет ощутимым плюсом.
  • Сильный аналитический навык, критическое мышление, умение обрабатывать огромные массивы информации в кратчайшие сроки, выделять главное и опускать второстепенное.
  • Отличное понимание принципов разработки ПО: ООП, паттерны, микросервисы.
  • Знание основ администрирования Linux-систем, сетей и создания CI-, CD-решений.
  • Знание PHP и существующих фреймворков, основ написания юнит-тестов.
  • Идеальный бэкграунд — Senior PHP Developer или PHP Tech Lead с опытом проектирования и разработки современных высоконагруженных веб-проектов.
  • Понимание отличий и сфер применения различных типов СУБД.

Чем предстоит заниматься:

  • Руководство командами разработки финансовых сервисов компании, систем по управлению производством контента.
  • Выстраивание и контроль рабочих процессов в подконтрольных командах в соответствии с лучшими практиками компании.
  • Формулирование стратегических целей и их доведение до реализации.
  • Технический и проектный контроль над реализуемыми решениями, их уместностью и обоснованностью.
  • Участие в проектировании и создании сложных систем.
  • Развитие культуры разработки ПО в команде, повышение ее технического уровня.
  • Найм и собеседование новых сотрудников.

Наш стек:

  • Мы используем: PHP7.1, Nginx, PHP-FPM, MySQL, Elastic Search, Redis, Memcached, RabbitMQ, Git, PHPUnit, Zend Framework, ES6, React, Flux.
  • Из дополнительного и интересного: Docker, Kubernetes.
  • Из внешних сервисов: AWS, New Relic, Logentries.
  • Для ведения разработки используем весь Atlassian стэк Jira, Portfolio, Confluence, Bitbucket, Bamboo.

Мы предлагаем:

  • Релокация на Кипр для всей семьи, хороший релокационный пакет, поддержка в процессе переезда и подготовки документов.
  • Комфортабельный офис с бесплатными обедами, спортивным залом, корпоративными мероприятиями.
  • Высокая зарплата + бонусы.
  • Команда крутых разработчиков и творческий коллектив AdMe.ru в целом.

Ждем ваши резюме на cv@thesoul-publishing.com с пометкой «Technical Director of Department».

Спасибо вам за интерес к нашей компании и вакансиям. Наша команда внимательно изучит ваше резюме и свяжется с вами в случае, если мы готовы будем предложить вам тестовое задание или пригласить на интервью.

The Soul Publishing - работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам - дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие: в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов: все полученные данные остаются строго конфиденциальными.

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