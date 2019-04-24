Technical Director of Department
Мы ищем руководителей с сильным техническим бэкграундом (в приоритете PHP) и опытом работы над сложными высоконагруженными системами.
AdMe.ru (мировое название — The Soul Publishing) — одно из самых больших интернет-издательств в мире. Мы ежедневно создаем и публикуем сотни развлекательных и познавательных статей и видео для 500+ млн подписчиков из самых разных стран.
Наш IT-департамент работает над продуктами для реализации всех задумок креативной команды. Среди наших IT-проектов — веб- и мобильные приложения, а также системы оплаты выполненной работы сотрудникам, управления производством контента, анализа трендов в социальных сетях, системы для работы с партнерами, а также highload-проект на базе GoLang.
Головной офис в Лимасоле (Кипр) открывает вакансии Technical Director of Department для работы над финансовыми сервисами и системами управления производством контента компании. Мы ищем руководителей с сильным техническим бэкграундом (в приоритете PHP), опытом работы со сложными высоконагруженными системами и желанием жить и работать на солнечном Кипре.
Мы ожидаем от кандидатов:
- 8+ лет в разработке, управлении командами и проектами.
- Отличное понимание существующих Agile-методологий управления проектами Scrum, Kanban, Lean, XP, их сильных, слабых сторон. Знание PMBook, Prince2 или ITIL будет ощутимым плюсом.
- Сильный аналитический навык, критическое мышление, умение обрабатывать огромные массивы информации в кратчайшие сроки, выделять главное и опускать второстепенное.
- Отличное понимание принципов разработки ПО: ООП, паттерны, микросервисы.
- Знание основ администрирования Linux-систем, сетей и создания CI-, CD-решений.
- Знание PHP и существующих фреймворков, основ написания юнит-тестов.
- Идеальный бэкграунд — Senior PHP Developer или PHP Tech Lead с опытом проектирования и разработки современных высоконагруженных веб-проектов.
- Понимание отличий и сфер применения различных типов СУБД.
Чем предстоит заниматься:
- Руководство командами разработки финансовых сервисов компании, систем по управлению производством контента.
- Выстраивание и контроль рабочих процессов в подконтрольных командах в соответствии с лучшими практиками компании.
- Формулирование стратегических целей и их доведение до реализации.
- Технический и проектный контроль над реализуемыми решениями, их уместностью и обоснованностью.
- Участие в проектировании и создании сложных систем.
- Развитие культуры разработки ПО в команде, повышение ее технического уровня.
- Найм и собеседование новых сотрудников.
Наш стек:
- Мы используем: PHP7.1, Nginx, PHP-FPM, MySQL, Elastic Search, Redis, Memcached, RabbitMQ, Git, PHPUnit, Zend Framework, ES6, React, Flux.
- Из дополнительного и интересного: Docker, Kubernetes.
- Из внешних сервисов: AWS, New Relic, Logentries.
- Для ведения разработки используем весь Atlassian стэк Jira, Portfolio, Confluence, Bitbucket, Bamboo.
Мы предлагаем:
- Релокация на Кипр для всей семьи, хороший релокационный пакет, поддержка в процессе переезда и подготовки документов.
- Комфортабельный офис с бесплатными обедами, спортивным залом, корпоративными мероприятиями.
- Высокая зарплата + бонусы.
- Команда крутых разработчиков и творческий коллектив AdMe.ru в целом.
Ждем ваши резюме на cv@thesoul-publishing.com с пометкой «Technical Director of Department».
Спасибо вам за интерес к нашей компании и вакансиям. Наша команда внимательно изучит ваше резюме и свяжется с вами в случае, если мы готовы будем предложить вам тестовое задание или пригласить на интервью.
The Soul Publishing - работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам - дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие: в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов: все полученные данные остаются строго конфиденциальными.