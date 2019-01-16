Cистемный аналитик
Привет!
ADME — одно из самых больших интернет-издательств в мире. Для миллионов подписчиков ежедневно публикуются статьи и видео в соцсетях и на сайтах.
Наша IT-команда работает над самыми разнообразными проектами:
- высоконагруженная система управления производством контента;
- облачные решения для видео и анимационного производства;
- внутренний электронный документооборот и система расчетов;
- корпоративная система аналитики;
- партнерская сеть;
- личные кабинеты пользователей системы.
Все решения уникально проектируемые с необходимыми бизнесу функционалом и фичами.
Кого ищем: Senior системного аналитика (система оплаты сотрудникам).
Локации: Казань/ Кипр/ удаленная работа.
Что предстоит делать?
- Взаимодействовать с разными подразделениями компании (финансы, HR, бизнес-оунеры), выявлять их болевые точки.
- Собирать и анализировать бизнес-требования к изменению процессов и систем; анализировать и разрабатывать целевые бизнес-процессы.
- Понимать бизнес-задачи заказчиков и бизнес-процессов до такого уровня детализации, чтобы можно было разъяснить ее разработчикам и передать им в виде четкой и ясной задачи. Декомпозиция задач.
- Участвовать в проектировании систем, разрабатывать протоколы взаимодействия.
- Формализовать требования в виде документов (техзадание и т. п.).
Чего мы ожидаем:
- Опыта работы в качестве системного аналитика (желательно Senior-уровня) в IT-компаниях на сложных high-load-проектах от 3–5 лет.
- Понимания общих принципов разработки продуктов, работы разработчиков и умения говорить с ними на одном языке.
- Желания и способности быстро вникать в новые предметные области по мере появления новых задач.
- Четкости и системности мышления, речи. Способности вникнуть в проблему, внятно описать ее и пути ее решения.
- Умения писать формальные документы (ТЗ).
- Очень большим плюсом станет понимание основ финансового учета.
Что мы предлагаем успешным кандидатам:
- Высокую зарплату в евро + бонусы.
- Любой из комфортных и оборудованных офисов в Казани или на Кипре.
- Работать из дома также можно (надеемся, у вас есть комфортный стул, стол, любимые тапочки и холодильник с напитками :)
- Команда крутых опытных коллег и классный коллектив ADME в целом.
- Полный релокационный пакет для всей семьи при переезде.