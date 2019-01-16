Cистемный аналитик

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Привет!

ADME — одно из самых больших интернет-издательств в мире. Для миллионов подписчиков ежедневно публикуются статьи и видео в соцсетях и на сайтах.

Наша IT-команда работает над самыми разнообразными проектами:

  • высоконагруженная система управления производством контента;
  • облачные решения для видео и анимационного производства;
  • внутренний электронный документооборот и система расчетов;
  • корпоративная система аналитики;
  • партнерская сеть;
  • личные кабинеты пользователей системы.

Все решения уникально проектируемые с необходимыми бизнесу функционалом и фичами.

Кого ищем: Senior системного аналитика (система оплаты сотрудникам).

Локации: Казань/ Кипр/ удаленная работа.

Что предстоит делать?

  • Взаимодействовать с разными подразделениями компании (финансы, HR, бизнес-оунеры), выявлять их болевые точки.
  • Собирать и анализировать бизнес-требования к изменению процессов и систем; анализировать и разрабатывать целевые бизнес-процессы.
  • Понимать бизнес-задачи заказчиков и бизнес-процессов до такого уровня детализации, чтобы можно было разъяснить ее разработчикам и передать им в виде четкой и ясной задачи. Декомпозиция задач.
  • Участвовать в проектировании систем, разрабатывать протоколы взаимодействия.
  • Формализовать требования в виде документов (техзадание и т. п.).

Чего мы ожидаем:

  • Опыта работы в качестве системного аналитика (желательно Senior-уровня) в IT-компаниях на сложных high-load-проектах от 3–5 лет.
  • Понимания общих принципов разработки продуктов, работы разработчиков и умения говорить с ними на одном языке.
  • Желания и способности быстро вникать в новые предметные области по мере появления новых задач.
  • Четкости и системности мышления, речи. Способности вникнуть в проблему, внятно описать ее и пути ее решения.
  • Умения писать формальные документы (ТЗ).
  • Очень большим плюсом станет понимание основ финансового учета.

Что мы предлагаем успешным кандидатам:

  • Высокую зарплату в евро + бонусы.
  • Любой из комфортных и оборудованных офисов в Казани или на Кипре.
  • Работать из дома также можно (надеемся, у вас есть комфортный стул, стол, любимые тапочки и холодильник с напитками :)
  • Команда крутых опытных коллег и классный коллектив ADME в целом.
  • Полный релокационный пакет для всей семьи при переезде.

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