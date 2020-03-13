Senior QA Engineer
Новые вакансии для Senior QA Engineers с опытом мануального и автоматизированного тестирования мощных веб-проектов.
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Наша IT-команда работает над самыми разнообразными проектами:
- высоконагруженная система управления производством контента;
- облачные решения для видео и анимационного производства;
- внутренний электронный документооборот и система расчетов;
- корпоративная система аналитики;
- партнерская сеть;
- личные кабинеты пользователей системы;
- все решения уникально проектируемые с необходимыми бизнесу функционалом и фичами.
Головной офис в Лимасоле (Кипр) открывает вакансию Senior QA Engineer для работы над публичными и внутренними веб-проектами компании. Мы ищем специалистов с мощным опытом в тестировании веб-систем и опытом автоматизации.
Наш стек:
- Мы используем: PHP7.3, Nginx, PHP-FPM, MySQL, Elastic Search, Redis, Memcached, RabbitMQ, Git, PHPUnit, Zend Framework, ES6, React, Flux, Go.
- Из дополнительного и интересного: Docker, Kubernetes.
- Из внешних сервисов: AWS, New Relic, Logentries.
- Для ведения разработки используем весь Atlassian стек: Jira, Portfolio, Confluence, Bitbucket, Bamboo.
Задачи:
- Создавать и поддерживать тестовую модель в виде набора тест-кейсов.
- Проводить ручное тестирование UI и API как по тест-кейсам в рамках релизного цикла, так и в режиме исследования.
- Автоматизировать тесты UI и API (языковая платформа — PHP).
Требования:
Основа:
- Необходимо разбираться в различных видах функционального тестирования.
- Владеть основными техниками тест-дизайна, уметь определять классы эквивалентности, уметь на практике применять метод граничных значений.
- Хорошо представлять, какое влияние конкретный дефект окажет на продукт, и уметь определять приоритеты тест-кейсов.
- Знать какой-нибудь язык программирования на базовом уровне (желательно JavaScript, PHP); вообще любой опыт разработки будет важен.
- Иметь опыт работы с Selenium/Webdriver или аналогичными инструментами и обертками, понимать принятые в них подходы к адресации элементов страницы (в том числе XPath).
Технологии:
- Достаточно хорошо представлять себе принципы работы протокола HTTP 1.х: структура запроса и ответа, заголовки, коды ответа, редирект, управление кешированием.
- Знать основные форматы передачи данных (JSON, XML, URL-encoded), структуру URI, multipart-формат тела запроса.
- Иметь представление о различных принципах организации API (REST, RPC).
- Обязательно нужно хорошо понимать, что такое HTML и CSS; понимать основные принципы работы веб-приложения, представлять себе весь цикл от отправки запроса до отрисовки страницы.
- Знать основные браузеры (Chrome, Firefox, Safari), уметь пользоваться встроенными в них средствами отладки.
Софт скиллы:
- От сотрудника ожидается педантичное отношение к работе.
- Потребуется умение работать в команде.
- Нужно умение находить общий язык с разработчиками, избегать бесконечного «пинг-понга», быть готовым работать на общий результат в атмосфере взаимного уважения.
Что будет плюсом:
- Хорошо будет понимать pairwise-методики тестирования.
- Если есть опыт работы с Jira, Confluence и прочими инструментами стека Atlassian — это также будет плюсом.
- Будет полезным опыт работы с инструментами для ручного анализа API (Postman, Charles Proxy или их аналоги).
- Иметь общее представление о системах управления версиями вообще и Git в частности.
Мы предлагаем:
- Релокацию на Кипр для всей семьи, хороший релокационный пакет, поддержку в процессе переезда и подготовки документов.
- Комфортный офис с бесплатными обедами, корпоративными мероприятиями.
- Высокую зарплату + бонусы.
- Команду крутых разработчиков и творческий коллектив TheSoul Publishing в целом.
Ждем ваши резюме на cv@thesoul-publishing.com с пометкой «Senior QA Engineer».
Спасибо вам за интерес к нашей компании и вакансиям. Наша команда внимательно изучит ваше резюме и свяжется с вами в случае, если мы будем готовы предложить вам выполнить тестовое задание или пригласить на интервью.
TheSoul Publishing — работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам — дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие: в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов: все полученные данные остаются строго конфиденциальными.