Senior iOS Developer
TheSoul Publishing – одно из самых больших интернет-издательств в мире. Мы ежедневно создаем сотни развлекательных и познавательных видео, статей и анимаций для 750+ млн подписчиков по всему миру.
Мы публикуем контент в Facebook, YouTube, Instagram, у нас есть свои веб-сайты и мобильные приложения.
Так, например, аудитория всемирно известного англоязычного медиабренда Bright Side насчитывает больше 80 млн подписчиков. Мы хотим сделать быстрое и удобное мобильное приложение, чтобы подписчики Bright Side могли читать свои любимые истории и на мобильных устройствах. У нас десятки таких проектов, и нам нужно разработать приложения для всех них.
Именно для этих задач нам нужен новый опытный Senior iOS Developer.
Кого ищем: Senior iOS Developer.
Локации: Казань / Кипр / удаленная работа.
Чем нужно заниматься:
- разрабатывать нативные iOS-приложения в составе распределенной команды разработчиков;
- обеспечивать максимально возможные производительность, качество и "отзывчивость" приложения;
- разрабатывать новый функционал совместно с командой;
- определять и исправлять узкие места и ошибки;
- внедрять новые сервисы и технологии;
- участвовать в полном цикле разработки приложений.
Что требуется от кандидатов:
- опыт создания приложении для iOS - не менее 5 лет;
- хорошее знание Swift;
- опыт разработки приложений с нуля и до запуска в AppStore;
- опыт разработки клиент-серверных приложений REST API на основе JSON, XML;
- опыт с Rx Swift;
- знание основных принципов ООП и шаблонов проектирования;
- знание iOS Human Interface Guidelines, iOS SDK;
- знание библиотек и архитектуры iOS, UIKit, Foundation, Autolayout, CoreData, Core Animation, социальных сервисов (VK, Twitter, Facebook);
- наличие портфолио с опубликованными в AppStore проектами;
- опыт работы с системами баг-трекинга;
- опыт работы с Git и Jira;
- опыт разработки приложений с многопоточностью, знание современных методик организации асинхронной работы.
Что мы предлагаем:
- возможность удаленного сотрудничества;
- релокацию на Кипр или в Казань для всей семьи, хороший релокационный пакет, поддержку в процессе переезда и подготовки документов;
- комфортабельные офисы с обедами;
- высокую зарплату + бонусы;
- команда опытных разработчиков и творческий коллектив TheSoul Publishing в целом.
Ждем ваши резюме на tsp.vacancy@thesoul-publishing.com с пометкой «Senior iOS Developer».
Спасибо вам за интерес к нашей компании и вакансиям. Наша команда внимательно изучит ваше резюме и свяжется с вами в случае, если мы будем готовы предложить вам выполнить тестовое задание или пригласить на интервью.
TheSoul Publishing — работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам — дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие: в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов: все полученные данные остаются строго конфиденциальными.