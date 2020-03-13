Senior iOS Developer

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TheSoul Publishing – одно из самых больших интернет-издательств в мире. Мы ежедневно создаем сотни развлекательных и познавательных видео, статей и анимаций для 750+ млн подписчиков по всему миру.

Мы публикуем контент в Facebook, YouTube, Instagram, у нас есть свои веб-сайты и мобильные приложения.

Так, например, аудитория всемирно известного англоязычного медиабренда Bright Side насчитывает больше 80 млн подписчиков. Мы хотим сделать быстрое и удобное мобильное приложение, чтобы подписчики Bright Side могли читать свои любимые истории и на мобильных устройствах. У нас десятки таких проектов, и нам нужно разработать приложения для всех них.

Именно для этих задач нам нужен новый опытный Senior iOS Developer.

Кого ищем: Senior iOS Developer.

Локации: Казань / Кипр / удаленная работа.

Чем нужно заниматься:

  • разрабатывать нативные iOS-приложения в составе распределенной команды разработчиков;
  • обеспечивать максимально возможные производительность, качество и "отзывчивость" приложения;
  • разрабатывать новый функционал совместно с командой;
  • определять и исправлять узкие места и ошибки;
  • внедрять новые сервисы и технологии;
  • участвовать в полном цикле разработки приложений.

Что требуется от кандидатов:

  • опыт создания приложении для iOS - не менее 5 лет;
  • хорошее знание Swift;
  • опыт разработки приложений с нуля и до запуска в AppStore;
  • опыт разработки клиент-серверных приложений REST API на основе JSON, XML;
  • опыт с Rx Swift;
  • знание основных принципов ООП и шаблонов проектирования;
  • знание iOS Human Interface Guidelines, iOS SDK;
  • знание библиотек и архитектуры iOS, UIKit, Foundation, Autolayout, CoreData, Core Animation, социальных сервисов (VK, Twitter, Facebook);
  • наличие портфолио с опубликованными в AppStore проектами;
  • опыт работы с системами баг-трекинга;
  • опыт работы с Git и Jira;
  • опыт разработки приложений с многопоточностью, знание современных методик организации асинхронной работы.

Что мы предлагаем:

  • возможность удаленного сотрудничества;
  • релокацию на Кипр или в Казань для всей семьи, хороший релокационный пакет, поддержку в процессе переезда и подготовки документов;
  • комфортабельные офисы с обедами;
  • высокую зарплату + бонусы;
  • команда опытных разработчиков и творческий коллектив TheSoul Publishing в целом.

Ждем ваши резюме на tsp.vacancy@thesoul-publishing.com с пометкой «Senior iOS Developer».

Спасибо вам за интерес к нашей компании и вакансиям. Наша команда внимательно изучит ваше резюме и свяжется с вами в случае, если мы будем готовы предложить вам выполнить тестовое задание или пригласить на интервью.

TheSoul Publishing — работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам — дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие: в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов: все полученные данные остаются строго конфиденциальными.

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