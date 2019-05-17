Senior iOS Developer
Станьте частью команды, которая делает мобильные приложения для миллионов подписчиков!
AdMe (TheSoul Publishing) – одно из самых больших интернет-издательств в мире. Мы ежедневно создаем и публикуем сотни развлекательных и познавательных статей и видео для более 500 млн подписчиков в разных частях света.
Наш IT-департамент работает над продуктами для реализации всех задумок креативной команды. Среди наших проектов веб- и мобильные приложения, системы управления производством контента, анализа трендов в социальных сетях, системы для работы с партнерами и оплаты выполненной работы сотрудникам, highload-проект на базе Golang.
Мы открываем вакансию Senior iOS Developer для работы над мобильными приложениями компании – AdMe, Bright Side, Genial, Sympa, Incrivel. Наши бренды уже популярны среди десятков миллионов подписчиков в Facebook, YouTube, Instagram и на наших веб-страницах. Теперь мы хотим сделать и наши мобильные приложения быстрее, удобнее, интереснее. Для этого нам нужен сильный iOS-разработчик.
Кого ищем: Senior iOS Developer
Локация: Казань/ Кипр /удаленная работа
Чем нужно заниматься:
- создавать white label - приложения под iOS;
- внедрять новые сервисы и технологии;
- участвовать в разработке продукта от начала до конца.
Чего мы ожидаем от кандидатов:
- 5+ лет опыта работы в создании приложений под iOS;
- уверенное знание Swift, опыт работы с Objective-C будет плюсом;
- опыт разработки приложения с нуля до публикации в App Storе;
- опыт разработки клиент-серверных приложений на основе JSON, XML;
- знание принципов ООП и основных шаблонов проектирования и умение их применять;
- iOS Human Interface Guidelines, а также iOS SDK;
- знание библиотек и архитектуры iOS, UIKit, Foundation, Autolayout, CoreData, Core Animation, социальных сервисов ("ВКонтакте", Twitter, Facebook);
- наличие в портфолио завершенных и опубликованных в App Store приложений;
- опыт работы с системами баг-трекинга;
- опыт работы с Git;
- опыт работы с REST-протоколом;
- опыт работы с многопоточностью, асинхронностью.
Мы предлагаем:
- возможность удаленного сотрудничества или релокацию на Кипр/ в Казань для всей семьи; хороший релокационный пакет, поддержку в процессе переезда и подготовки документов;
- комфортный офис с бесплатными обедами, спортивным залом, корпоративными мероприятиями;
- высокую зарплату + бонусы;
- команда крутых разработчиков и творческий коллектив AdMe в целом.
Ждем ваше резюме с пометкой Senior iOS Developer на почту: cv@thesoul-publishing.com.
Спасибо вам за интерес к нашей компании и вакансиям. Мы внимательно изучим ваше резюме и свяжемся с вами, если будем готовы предложить вам тестовое задание или пригласить на интервью.
TheSoul Publishing — работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам — дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие: в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов: все полученные данные остаются строго конфиденциальными.