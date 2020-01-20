Senior Frontend Developer (JS/React)
Наша IT-команда продолжает расти, мы ищем крутого Senior Frontend Developer, эксперта в Javascript и React. Welcome to the team!
AdMe (мировое название TheSoul Publishing) — одно из самых больших интернет-издательств в мире. Мы ежедневно создаем и публикуем сотни развлекательных и познавательных статей и видео для 700+ млн подписчиков по всему миру. Вы наверняка видели наши проекты в YouTube, Facebook и Instagram: 5-Minute Crafts, Bright Side, AdMe, 7-Second Riddles, 123 GO!, Slick Slime Sam, Doodland и так далее. Эти и десятки других проектов — результат работы нашей международной креативной команды.
Наша IT-команда работает над самыми разнообразными проектами:
- высоконагруженная система управления производством контента;
- облачные решения для видео и анимационного производства;
- внутренний электронный документооборот и система расчетов;
- корпоративная система аналитики;
- партнерская сеть;
- личные кабинеты пользователей системы;
- все решения уникально проектируемые, с необходимыми бизнесу функционалом и фичами.
Кого ищем: Senior Frontend Developer (JS/React)
У нас распределенная IT-команда. Мы готовы предложить следующие варианты: Казань/ Кипр/ удаленная работа
Что требуется:
- обширный опыт программирования на JavaScript (5+ лет);
- опыт работы c React и Redux;
- знание ES5, ES6, async/await, Promise;
- знание Node.js, Webpack, Express.js;
- опыт работы с TypeScript;
- желателен опыт работы с любым другим статически типизированным языком программирования;
- желателен опыт работы с одним из CSSModules, SCSS, LESS, BEM;
- умение верстать сложные пользовательские интерфейсы;
- желателен опыт работы с Docker и Nginx;
- желателен опыт разработки под React Native;
- опыт написания юнит-тестов;
- опыт работы с GIT.
Чем предстоит заниматься:
- работать над всемирно известными проектами adme.ru, brightside.me, incrivel.club, genial.guru, sympa-sympa-com;
- создавать легко кастомизируемый White Label SPA (server side rendering);
- переводить веб-сайты компании на новое WL-решение;
- создавать и развивать фронтенд внутрикорпоративных приложений (ERP-система, финансовые и аналитические системы и так далее);
- улучшать текущие решения, участвовать в создании архитектуры, изменении и внедрении процессов разработки.
Что мы предлагаем:
- высокую зарплату + бонусы;
- работу над позитивными и мегапопулярными медиапроектами;
- комфортный и оборудованный офис в Казани или на Кипре или даже возможность работать удаленно в любимых тапочках;
- сильная команду опытных разработчиков и творческий коллектив AdMe в целом;
- полный релокационный пакет для всей семьи.
Ждем ваши резюме с пометкой «Senior Frontend Developer» по адресу: cv@thesoul-publishing.com.
Спасибо вам за интерес к нашей компании и вакансиям. Наша команда внимательно изучит ваше резюме и свяжется с вами в случае, если мы будем готовы предложить вам пройти тестовое задание или пригласить на интервью.
TheSoul Publishing — работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам — дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие: в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов — все полученные данные остаются строго конфиденциальными.