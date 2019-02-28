Senior Frontend Developer

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Наша IT-команда продолжает расти. Мы ищем крутого Frontend Developer, эксперта в JavaScript и React. Welcome to the team!

Наша IT-команда работает над самыми разнообразными проектами:

  • высоконагруженная система управления производством контента;
  • облачные решения для видео- и анимационного производства;
  • внутренний электронный документооборот и система расчетов;
  • корпоративная система аналитики;
  • партнерская сеть;
  • личные кабинеты пользователей системы.

Все решения проектируются уникально, с необходимыми бизнесу функционалом и фичами.

Кого ищем: Senior Frontend Developer (JS/React)

Локация: Казань

Требования:

  • обширный опыт программирования на JavaScript (5+ лет);
  • опыт работы c React и Redux;
  • знание ES5, ES6, async/await, Promise;
  • знание Node.js, Webpack, Express.js;
  • желательно знание Flow или TYPESCRIPT;
  • желателен опыт работы с любым другим статически типизированным языком программирования;
  • желателен опыт работы с одним из: CSSModules, SCSS, LESS, BEM;
  • умение верстать сложные пользовательские интерфейсы;
  • желателен опыт работы с Docker и Nginx;
  • желателен опыт разработки под React Native;
  • опыт написания юнит-тестов;
  • опыт работы с GIT.

С чем вы будете работать:

  • создание легко кастомизируемого White label SPA (+SSR);
  • перевод веб-сайтов компании на новое WL-решение (adme.ru, brightside.me и т. д.).

Что предоставляем:

  • комфортный оборудованный офис в Казани;
  • команду крутых опытных разработчиков и классный коллектив ADME в целом;
  • полный релокационный пакет для семьи.

Ждем ваше резюме с пометкой «Senior Frontend Developer» на почту: talents@thesoul-publishing.com.

Спасибо вам за интерес к нашей компании и вакансиям. Наша команда внимательно изучит ваше резюме и свяжется с вами в случае, если мы будем готовы предложить вам тестовое задание или пригласить на интервью.

TheSoul Publishing — работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам — дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие: в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов: все полученные данные остаются строго конфиденциальными.

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