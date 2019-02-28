Senior Frontend Developer
Наша IT-команда продолжает расти. Мы ищем крутого Frontend Developer, эксперта в JavaScript и React. Welcome to the team!
Наша IT-команда работает над самыми разнообразными проектами:
- высоконагруженная система управления производством контента;
- облачные решения для видео- и анимационного производства;
- внутренний электронный документооборот и система расчетов;
- корпоративная система аналитики;
- партнерская сеть;
- личные кабинеты пользователей системы.
Все решения проектируются уникально, с необходимыми бизнесу функционалом и фичами.
Кого ищем: Senior Frontend Developer (JS/React)
Локация: Казань
Требования:
- обширный опыт программирования на JavaScript (5+ лет);
- опыт работы c React и Redux;
- знание ES5, ES6, async/await, Promise;
- знание Node.js, Webpack, Express.js;
- желательно знание Flow или TYPESCRIPT;
- желателен опыт работы с любым другим статически типизированным языком программирования;
- желателен опыт работы с одним из: CSSModules, SCSS, LESS, BEM;
- умение верстать сложные пользовательские интерфейсы;
- желателен опыт работы с Docker и Nginx;
- желателен опыт разработки под React Native;
- опыт написания юнит-тестов;
- опыт работы с GIT.
С чем вы будете работать:
- создание легко кастомизируемого White label SPA (+SSR);
- перевод веб-сайтов компании на новое WL-решение (adme.ru, brightside.me и т. д.).
Что предоставляем:
- комфортный оборудованный офис в Казани;
- команду крутых опытных разработчиков и классный коллектив ADME в целом;
- полный релокационный пакет для семьи.
Ждем ваше резюме с пометкой «Senior Frontend Developer» на почту: talents@thesoul-publishing.com.
Спасибо вам за интерес к нашей компании и вакансиям. Наша команда внимательно изучит ваше резюме и свяжется с вами в случае, если мы будем готовы предложить вам тестовое задание или пригласить на интервью.
TheSoul Publishing — работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам — дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие: в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов: все полученные данные остаются строго конфиденциальными.