Senior Android Developer

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TheSoul Publishing – одно из самых больших интернет-издательств в мире. Мы ежедневно создаем сотни развлекательных и познавательных видео, статей и анимаций для 750+ млн подписчиков по всему миру.

Мы публикуем контент в Facebook, YouTube, Instagram, у нас есть свои веб-сайты и мобильные приложения.

Так, например, аудитория всемирно известного англоязычного медиабренда Bright Side насчитывает больше 80 млн подписчиков. Мы хотим сделать быстрое и удобное мобильное приложение, чтобы подписчики Bright Side могли читать свои любимые истории и на мобильных устройствах. У нас десятки таких проектов, и нам нужно разработать приложения для всех них.

Спасибо вам за интерес к нашей компании и вакансиям. Наша команда внимательно изучит ваше резюме и свяжется с вами в случае, если мы будем готовы предложить вам выполнить тестовое задание или пригласить на интервью.

TheSoul Publishing — работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам — дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие: в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов: все полученные данные остаются строго конфиденциальными.