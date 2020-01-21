PHP Team Lead

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Ищем PHP Team Lead в наш офис на Кипре или в Казани. Важен мощный опыт и скиллы как в PHP-разработке, так и в управлении командами и процессами.

AdMe (мировое название — TheSoul Publishing) — одно из самых больших интернет-издательств в мире. Мы ежедневно создаем и публикуем сотни развлекательных и познавательных статей и видео для 700+ млн подписчиков по всему миру. Вы наверняка видели наши проекты в YouTube, Facebook и Instagram: 5-Minute Crafts, Bright Side, AdMe, 7-Second Riddles, 123 GO!, Slick Slime Sam, Doodland и т. д. Эти и десятки других проектов — результат работы нашей международной креативной команды.

Наша IT-команда работает над самыми разнообразными проектами:

  • Высоконагруженная система управления производством контента
  • Облачные решения для видео и анимационного производства
  • Внутренний электронный документооборот и система расчетов
  • Корпоративная система аналитики
  • Партнерская сеть
  • Личные кабинеты пользователей системы
  • Все решения уникально проектируемые с необходимыми бизнесу функционалом и фичами

Кого ищем: PHP Team Lead

Локация: Кипр / Казань

Что требуется помимо глубоких технических знаний PHP:

  • Опыт проектирования и разработки современных высоконагруженных веб-проектов
  • Хорошее понимание принципов ООП и паттернов
  • Умение писать SQL-запросы (MySQL)
  • Понимание отличий и сфер применения различных типов СУБД
  • Обязательное знание одного из фреймворков: Yii2, Symfony, Laravel или Zend
  • Знание английского языка на уровне не ниже чтения технической документации
  • Умение писать юнит-тесты
  • Умение работать в команде, объяснять и описывать сложные вещи простыми словами
  • Понимание основ Linux, настройка и основы администрирования
  • Знание и понимание git, умение ответить на вопрос, чем rebase отличается от merge
  • Понимание принципов SOA, REST, SOAP, микросервисной архитектуры

Будет плюсом:

  • Умение строить UML-диаграммы
  • Умение верстать HTML, JS, React и т. п.
  • Наличие статей, публикаций, личного блога
  • Свои проекты на гитхабе
  • Наличие Zend-сертификата

Мы используем: PHP7.3, Nginx, PHP-FPM, MySQL, Elasticsearch, Memcached, RabbitMQ, Git, PHPUnit, ZendFramework, Zend Expressive, ES6, React, Redux.

Из дополнительного и интересного: Elasticsearch, Redis, Docker, Chef, Kubernetes.

У нас есть свой Bitbucket, документируем в Confluence, весь процесс разработки происходит через Jira, включая планирование в Portfolio.

Деплоим в k8s, мониторим сервисы в NewRelic и LogEntries.

Чем предстоит заниматься:

  • Работа над всемирно известными проектами adme.ru, brightside.me, incrivel.club, genial.guru, sympa-sympa.com
  • Создание и развитие единого API (PHP) для сайтов (React + server side rendering) и мобильных приложений
  • Развитие аналитических систем компании (a/b-тестирование и прочее)
  • Проектирование архитектуры разрабатываемых решений, а также участие в проектировании смежных систем и проектов
  • Координация работы команды разработки
  • Написание программного кода и проведение ревью кода команды разработки
  • Анализ, декомпозиция, контроль исполнения задач
  • Участие в планировании и составлении плана-графика работ
  • Развитие компетенций команды
  • Что мы предлагаем:
  • Высокая зарплата + бонусы
  • Работа над позитивными и мегапопулярными медиапроектами
  • Комфортный и оборудованный офис в Казани или на Кипре. Или даже возможность работать удаленно в любимых тапочках
  • Сильная команда опытных разработчиков и творческий коллектив AdMe в целом
  • Полный релокационный пакет для всей семьи

Ждем ваши резюме на cv@thesoul-publishing.com с пометкой «PHP Team Lead».

Спасибо за интерес к нашей компании и вакансиям. Наша команда внимательно изучит ваше резюме и свяжется с вами в случае, если мы готовы будем предложить вам тестовое задание или пригласить на интервью.

TheSoul Publishing — работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам — дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие: в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов: все полученные данные остаются строго конфиденциальными.

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