PHP Team Lead
Ищем PHP Team Lead в наш офис на Кипре или в Казани. Важен мощный опыт и скиллы как в PHP-разработке, так и в управлении командами и процессами.
AdMe (мировое название — TheSoul Publishing) — одно из самых больших интернет-издательств в мире. Мы ежедневно создаем и публикуем сотни развлекательных и познавательных статей и видео для 700+ млн подписчиков по всему миру. Вы наверняка видели наши проекты в YouTube, Facebook и Instagram: 5-Minute Crafts, Bright Side, AdMe, 7-Second Riddles, 123 GO!, Slick Slime Sam, Doodland и т. д. Эти и десятки других проектов — результат работы нашей международной креативной команды.
Наша IT-команда работает над самыми разнообразными проектами:
- Высоконагруженная система управления производством контента
- Облачные решения для видео и анимационного производства
- Внутренний электронный документооборот и система расчетов
- Корпоративная система аналитики
- Партнерская сеть
- Личные кабинеты пользователей системы
- Все решения уникально проектируемые с необходимыми бизнесу функционалом и фичами
Кого ищем: PHP Team Lead
Локация: Кипр / Казань
Что требуется помимо глубоких технических знаний PHP:
- Опыт проектирования и разработки современных высоконагруженных веб-проектов
- Хорошее понимание принципов ООП и паттернов
- Умение писать SQL-запросы (MySQL)
- Понимание отличий и сфер применения различных типов СУБД
- Обязательное знание одного из фреймворков: Yii2, Symfony, Laravel или Zend
- Знание английского языка на уровне не ниже чтения технической документации
- Умение писать юнит-тесты
- Умение работать в команде, объяснять и описывать сложные вещи простыми словами
- Понимание основ Linux, настройка и основы администрирования
- Знание и понимание git, умение ответить на вопрос, чем rebase отличается от merge
- Понимание принципов SOA, REST, SOAP, микросервисной архитектуры
Будет плюсом:
- Умение строить UML-диаграммы
- Умение верстать HTML, JS, React и т. п.
- Наличие статей, публикаций, личного блога
- Свои проекты на гитхабе
- Наличие Zend-сертификата
Мы используем: PHP7.3, Nginx, PHP-FPM, MySQL, Elasticsearch, Memcached, RabbitMQ, Git, PHPUnit, ZendFramework, Zend Expressive, ES6, React, Redux.
Из дополнительного и интересного: Elasticsearch, Redis, Docker, Chef, Kubernetes.
У нас есть свой Bitbucket, документируем в Confluence, весь процесс разработки происходит через Jira, включая планирование в Portfolio.
Деплоим в k8s, мониторим сервисы в NewRelic и LogEntries.
Чем предстоит заниматься:
- Работа над всемирно известными проектами adme.ru, brightside.me, incrivel.club, genial.guru, sympa-sympa.com
- Создание и развитие единого API (PHP) для сайтов (React + server side rendering) и мобильных приложений
- Развитие аналитических систем компании (a/b-тестирование и прочее)
- Проектирование архитектуры разрабатываемых решений, а также участие в проектировании смежных систем и проектов
- Координация работы команды разработки
- Написание программного кода и проведение ревью кода команды разработки
- Анализ, декомпозиция, контроль исполнения задач
- Участие в планировании и составлении плана-графика работ
- Развитие компетенций команды
- Что мы предлагаем:
- Высокая зарплата + бонусы
- Работа над позитивными и мегапопулярными медиапроектами
- Комфортный и оборудованный офис в Казани или на Кипре. Или даже возможность работать удаленно в любимых тапочках
- Сильная команда опытных разработчиков и творческий коллектив AdMe в целом
- Полный релокационный пакет для всей семьи
Ждем ваши резюме на cv@thesoul-publishing.com с пометкой «PHP Team Lead».
Спасибо за интерес к нашей компании и вакансиям. Наша команда внимательно изучит ваше резюме и свяжется с вами в случае, если мы готовы будем предложить вам тестовое задание или пригласить на интервью.
TheSoul Publishing — работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам — дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие: в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов: все полученные данные остаются строго конфиденциальными.