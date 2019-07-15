Information Security Engineer

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AdMe (мировое название — TheSoul Publishing) — одно из самых больших интернет-издательств в мире. Мы ежедневно создаем и публикуем сотни развлекательных и познавательных статей и видео для 500+ млн подписчиков из самых разных стран.

Наш IT-департамент работает над продуктами для реализации всех задумок креативной команды. Среди наших IT-проектов — веб- и мобильные приложения, системы оплаты выполненной работы сотрудникам, управления производством контента, анализа трендов в социальных сетях, системы для работы с партнерами, а также highload-проект на базе GoLang.

Мы открываем новую вакансию Information Security Engineer. Успешный кандидат может выбрать для работы наш офис в Казани либо в Лимасоле (Республика Кипр).

Наш стек:

  • Мы используем: PHP7.3, Nginx, PHP-FPM, MySQL, Elastic Search, Redis, Memcached, RabbitMQ, Git, PHPUnit, Zend Framework, ES6, React, Flux, Go.
  • Из дополнительного и интересного: Docker, Kubernetes.
  • Из внешних сервисов: AWS, New Relic, Logentries.
  • Для ведения разработки используем весь Atlassian стек: Jira, Portfolio, Confluence, Bitbucket, Bamboo.

Основные задачи:

  • Аудит существующей инфраструктуры и приложений компании на наличие уязвимостей.
  • Построение модели угроз, анализ существующих рисков, выработка плана по развитию информационной безопасности (ИБ) в компании.
  • Организация безопасной работы с КИ/КТ информацией на рабочих компьютерах finance, accounting.
  • Анализ существующих бизнес-процессов и выработка требований по организации ИБ в них.
  • Поиск уязвимостей на основе анализа кода приложений компании.
  • Участие в проектировании новых сервисов с точки зрения вопросов защиты информации, а также непосредственное проектирование сервисов для исполнения нужд ИБ.
  • Проведение обучения и проверки знаний работников по вопросам ИБ.

Требования к кандидату:

  • Высшее техническое образование или в/о в сфере ИБ.
  • Понимание существующих законов РФ, регламентирующих ИБ.
  • Знание информационных технологий и методов защиты информации.
  • Понимание DevSecOps и процессов организации ИБ при разработке ПО.
  • Знание и умение выявлять существующие типовые уязвимости мобильных и веб-приложений (обязательно OWASP TOP-10).
  • Понимание принципов ООП и программирования, умение писать код на одном из языков - PHP, Python, C#, Golang.
  • Понимание способов построения и проектирования высоконагруженных систем.
  • Умение настроить Linux-хост, а также развернуть приложение из Docker-контейнеров.
  • Знание существующих продуктов в следующих областях: защита от НСД, аутентификация, антивирусная защита, межсетевое экранирование, обнаружение вторжений, анализ защищенности, защита виртуализации, защита каналов связи.
  • Высокая самоорганизованность, умение ставить задачи и контролировать их, проектный подход к работе.
  • Понимание принципов построения сетей, роутинга, существующих протоколов, а также IPTables.
  • Умение представлять процессы в виде диаграмм UML, IDEF или BPMN и качественно писать документацию.

Будет плюсом:

  • Наличие сертификатов, подтверждающих знания в области защиты информации: CISSP, CCSP и так далее.
  • Знание GDPR.
  • Знание k8s, существующих систем виртуализации.
  • Знание современных фреймворков веб-разработки на PHP Zend 3, Symfony, Laravel.
  • Наличие CCNA, ССNP + security.
  • Умение применять Backtrack Linux и выполнять непосредственно пентестинг.
  • Понимание безопасности систем Linux и их особенностей.
  • Понимание особенностей настройки безопасности в Mac OS.

Условия:

  • Мы готовы встретить нового сотрудника в любом из наших офисов - в Казани или на Кипре. Оба офиса со множеством "плюшек".
  • Возможность релокации для всей семьи, хороший релокационный пакет, поддержка в процессе переезда и подготовки документов.
  • Высокая зарплата + бонусы.
  • Команда крутых разработчиков и творческий коллектив AdMe в целом.

Ждем ваше резюме на cv@thesoul-publishing.com с пометкой «Information Security Engineer».

Спасибо вам за интерес к нашей компании и вакансиям. Мы внимательно изучим ваше резюме и свяжемся с вами в случае, если будем готовы предложить вам пройти тестовое задание или пригласить на интервью.

TheSoul Publishing - работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам - дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие - в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов: все полученные данные остаются строго конфиденциальными.

Узнайте, как мы создаем AdMe!

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