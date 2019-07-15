Information Security Engineer
AdMe (мировое название — TheSoul Publishing) — одно из самых больших интернет-издательств в мире. Мы ежедневно создаем и публикуем сотни развлекательных и познавательных статей и видео для 500+ млн подписчиков из самых разных стран.
Наш IT-департамент работает над продуктами для реализации всех задумок креативной команды. Среди наших IT-проектов — веб- и мобильные приложения, системы оплаты выполненной работы сотрудникам, управления производством контента, анализа трендов в социальных сетях, системы для работы с партнерами, а также highload-проект на базе GoLang.
Мы открываем новую вакансию Information Security Engineer. Успешный кандидат может выбрать для работы наш офис в Казани либо в Лимасоле (Республика Кипр).
Наш стек:
- Мы используем: PHP7.3, Nginx, PHP-FPM, MySQL, Elastic Search, Redis, Memcached, RabbitMQ, Git, PHPUnit, Zend Framework, ES6, React, Flux, Go.
- Из дополнительного и интересного: Docker, Kubernetes.
- Из внешних сервисов: AWS, New Relic, Logentries.
- Для ведения разработки используем весь Atlassian стек: Jira, Portfolio, Confluence, Bitbucket, Bamboo.
Основные задачи:
- Аудит существующей инфраструктуры и приложений компании на наличие уязвимостей.
- Построение модели угроз, анализ существующих рисков, выработка плана по развитию информационной безопасности (ИБ) в компании.
- Организация безопасной работы с КИ/КТ информацией на рабочих компьютерах finance, accounting.
- Анализ существующих бизнес-процессов и выработка требований по организации ИБ в них.
- Поиск уязвимостей на основе анализа кода приложений компании.
- Участие в проектировании новых сервисов с точки зрения вопросов защиты информации, а также непосредственное проектирование сервисов для исполнения нужд ИБ.
- Проведение обучения и проверки знаний работников по вопросам ИБ.
Требования к кандидату:
- Высшее техническое образование или в/о в сфере ИБ.
- Понимание существующих законов РФ, регламентирующих ИБ.
- Знание информационных технологий и методов защиты информации.
- Понимание DevSecOps и процессов организации ИБ при разработке ПО.
- Знание и умение выявлять существующие типовые уязвимости мобильных и веб-приложений (обязательно OWASP TOP-10).
- Понимание принципов ООП и программирования, умение писать код на одном из языков - PHP, Python, C#, Golang.
- Понимание способов построения и проектирования высоконагруженных систем.
- Умение настроить Linux-хост, а также развернуть приложение из Docker-контейнеров.
- Знание существующих продуктов в следующих областях: защита от НСД, аутентификация, антивирусная защита, межсетевое экранирование, обнаружение вторжений, анализ защищенности, защита виртуализации, защита каналов связи.
- Высокая самоорганизованность, умение ставить задачи и контролировать их, проектный подход к работе.
- Понимание принципов построения сетей, роутинга, существующих протоколов, а также IPTables.
- Умение представлять процессы в виде диаграмм UML, IDEF или BPMN и качественно писать документацию.
Будет плюсом:
- Наличие сертификатов, подтверждающих знания в области защиты информации: CISSP, CCSP и так далее.
- Знание GDPR.
- Знание k8s, существующих систем виртуализации.
- Знание современных фреймворков веб-разработки на PHP Zend 3, Symfony, Laravel.
- Наличие CCNA, ССNP + security.
- Умение применять Backtrack Linux и выполнять непосредственно пентестинг.
- Понимание безопасности систем Linux и их особенностей.
- Понимание особенностей настройки безопасности в Mac OS.
Условия:
- Мы готовы встретить нового сотрудника в любом из наших офисов - в Казани или на Кипре. Оба офиса со множеством "плюшек".
- Возможность релокации для всей семьи, хороший релокационный пакет, поддержка в процессе переезда и подготовки документов.
- Высокая зарплата + бонусы.
- Команда крутых разработчиков и творческий коллектив AdMe в целом.
Ждем ваше резюме на cv@thesoul-publishing.com с пометкой «Information Security Engineer».
Спасибо вам за интерес к нашей компании и вакансиям. Мы внимательно изучим ваше резюме и свяжемся с вами в случае, если будем готовы предложить вам пройти тестовое задание или пригласить на интервью.
TheSoul Publishing - работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам - дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие - в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов: все полученные данные остаются строго конфиденциальными.
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