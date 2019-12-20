DevOps Engineer (Information Security)
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Наша IT-команда работает над самыми разнообразными проектами:
- Высоконагруженная система управления производством контента
- Облачные решения для видео- и анимационного производства
- Внутренний электронный документооборот и система расчетов
- Корпоративная система аналитики
- Партнерская сеть
- Личные кабинеты пользователей системы
- Все решения уникально проектируемые с необходимыми бизнесу функционалом и фичами
Все эти проекты курируются подразделением IT-безопасности.
Кого ищем:
DevOps Engineer (Information Security)
Локации:
Казань / Кипр / удаленная работа
Требования:
DevOps
- Понимание базовых принципов подходов DevOps (CI / CD)
- Опыт работы с Kubernetes или другими средствами оркестрации
- Знание стека протоколов TCP / IP и понимание модели OSI
- Опыт администрирования MySQL, Nginx, PHP-FPM
- Опыт работы с системами контроля версий (Git, SVN)
Security
- Опыт настройки автоматизации процессов управления и разграничения доступов
- Опыт администрирования систем сбора и анализа событий (ELK, Graylog, Splunk)
- Опыт внедрения систем управления «секретами» (Vault) и систем по управлению привилегированными пользователями (Balabit, Wallix)
- Опыт развертывания и администрирования SSO (KeyCloak, Aerobase, CAS), LDAP
- Умение докапываться до сути проблем и доводить задачу до конца
Плюсом будет:
- Навыки сетевого администрирования (работа с Cisco будет плюсом)
- Навыки участия в аудитах информационной безопасности или в тестировании на проникновение
- Понимание и умение отследить уязвимости из OWASP Top 10
- Опыт работы с host based firewall, CMDB
- Опыт работы со сканерами безопасности Qualys, Nexus, Acunetix
- Опыт работы с инструментами SAST-, DAST-тестирования (Checkmarx, Burp Suite, SonarQube, GitLab SAST tool)
С чем вы будете работать:
- Обеспечение безопасности веб-приложений
- Автоматизация процессов ИБ (написание скриптов, программирование, администрирование специализированного ПО)
- Взаимодействие с подразделениями компании по вопросам ИБ в рамках разработки продуктов (консультирование, участие в проработке требований, QA и пр.)
- Участие в реализации проектов по обеспечению безопасности продуктов на PHP, Node.js, Go
- Реализация процесса безопасной разработки ПО (Secure-SDLC)
- Внедрение инструментов SAST- и DAST-тестирования
- Администрирование и поддержка серверов и сервисов, работающих как в микросервисной архитектуре, так и в bare metal
Что предоставляем:
- Высокую зарплату в евро + бонусы
- Комфортный и оборудованный офис в Казани или на Кипре, рассмотрим и удаленную работу
- Команда крутых опытных разработчиков и классный коллектив ADME в целом
- Полный релокационный пакет для всей семьи
- Постоянное развитие личных компетенций и работа над нетривиальными задачами
Если вас заинтересовала данная вакансия, пожалуйста, отправьте свое резюме по адресу cv@thesoul-publishing.com с пометкой «DevOps Engineer (Information Security)».
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TheSoul Publishing — работодатель, который предоставляет всем кандидатам равные возможности, а сотрудникам — дружескую атмосферу, в которой легко адаптироваться. Мы приветствуем разнообразие: в нашей команде нет места дискриминации по национальности, религии, половой принадлежности и гендерной идентификации, а также по месту проживания, возрасту, физическим возможностям, сексуальной ориентации, семейному положению и другим характеристикам, охраняемым законом. Мы заботимся о частной жизни кандидатов: все полученные данные остаются строго конфиденциальными.