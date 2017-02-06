Этот конкурс мы придумали специально для тех, кто круто фотографирует, рисует или снимает видео. Если вы считаете, что все это о вас, — участвуйте и зажигайте сердца своими работами!
победителям в номинациях
призы от re:Store
«Я – фотограф»: iPhone 7 Plus
«Я – режиссёр»: iPhone 7 Plus
«Я – художник»: iPad Pro 12,9"
финалистам
подарочные карты
re:Store 10 000 a
Участвовать в конкурсе
Сроки конкурса:
06.02.2017 – 12.03.2017
Итоги конкурса:
31.03.2017
Как это было

Целых 3 выставки на две столицы
и миллионы глаз увидели ваши работы!

Я – ФОТОГРАФ!

Умеете создать произведение искусства там, где у других получается заурядный фотоснимок? Знаете, как выстроить кадр и обработать изображение, чтобы получить шедевр? Присылайте свои работы и поборитесь с другими фотографами за приз от re:Store!

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Я – РЕЖИССЕР!

Вы снимаете классное видео, но о вашем таланте знают только друзья? Или вы уже добились определенного успеха, но хотите большего? Если вы знаете толк в съемке роликов и умеете монтировать, высылайте свои работы и покажите всем, на что вы способны!

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Я – ХУДОЖНИК!

Вы художник или иллюстратор, который создает шедевры с помощью планшета или компьютера и жаждет показать их миру? Тогда наш конкурс — именно для вас: заявите о своем таланте и сразитесь с другими художниками за право занять 1-е место и выиграть iPad Pro!

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