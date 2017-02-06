Целых 3 выставки на две столицы
и миллионы глаз увидели ваши работы!
Умеете создать произведение искусства там, где у других получается заурядный фотоснимок? Знаете, как выстроить кадр и обработать изображение, чтобы получить шедевр? Присылайте свои работы и поборитесь с другими фотографами за приз от re:Store!
Вы снимаете классное видео, но о вашем таланте знают только друзья? Или вы уже добились определенного успеха, но хотите большего? Если вы знаете толк в съемке роликов и умеете монтировать, высылайте свои работы и покажите всем, на что вы способны!
Вы художник или иллюстратор, который создает шедевры с помощью планшета или компьютера и жаждет показать их миру? Тогда наш конкурс — именно для вас: заявите о своем таланте и сразитесь с другими художниками за право занять 1-е место и выиграть iPad Pro!