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Комментарии:

1 +
Olga Makarova
1 апреля 2017 01:06

Ну да, это из серии: "Когда говорят 10 лет назад - я думаю о 90-х, а не о 2007-ом".

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Кажется, не на то я потратил свою юность

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