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Фото на превью DEPOSITPHOTOS
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
Вспомнил бородатый-пребородатый анекдот.
Металлисту плохо, лежит в кровати, стонет. Рядом суетится матушка:
— Сынок, ну что мне сделать, чтобы ты поправился? Хочешь, цепями потрясу?
— Нет, мама.
— Хочешь, хаер тебе сделаю?
— Нет, мама.
— Ну что же ты хочешь тогда?
— Поставь «Модерн токинг», может вывернет!
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