Открытка

Фото на превью DEPOSITPHOTOS

Комментарии:

0 +
CherJu Russia
28 марта 2017 06:33

не. это маразм

1 +
Yakalello
28 марта 2017 06:41

Вспомнил бородатый-пребородатый анекдот.
Металлисту плохо, лежит в кровати, стонет. Рядом суетится матушка:
— Сынок, ну что мне сделать, чтобы ты поправился? Хочешь, цепями потрясу?
— Нет, мама.
— Хочешь, хаер тебе сделаю?
— Нет, мама.
— Ну что же ты хочешь тогда?
— Поставь «Модерн токинг», может вывернет!

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

Творцы 80-го уровня!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!