Открытка
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
"Слухи о моей смерти несколько преувеличены." (с)
Доброе утро, Фикс!
Здравстсвуй, Киса :)
Какая-то мрачная открытка для понедельника получилась, как будто ребёнок умер :-(((
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