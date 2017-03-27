Открытка

Фото на превью DEPOSITPHOTOS

Комментарии:

1 +
Светосильный фикс
27 марта 2017 04:23

Объявляю перекличку. Кто жив?

2 +
Feline
27 марта 2017 05:59

"Слухи о моей смерти несколько преувеличены." (с)

0 +
AlexLis
27 марта 2017 06:50

Доброе утро, Фикс!
Здравстсвуй, Киса :)

0 +
Yakalello
27 марта 2017 07:34

Какая-то мрачная открытка для понедельника получилась, как будто ребёнок умер :-(((

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