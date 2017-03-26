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Фото на превью DEPOSITPHOTOS
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
Ретроград, согласно. Стало банально. Раньше было лучше. Видимо, ответственного за рубрику поменяли.
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Что-то мне чем дальше, тем скучнее от открыток дня. :-(