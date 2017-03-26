Открытка

Фото на превью DEPOSITPHOTOS

Комментарии:

1 +
Ретроград
26 марта 2017 05:38

Что-то мне чем дальше, тем скучнее от открыток дня. :-(

0 +
Елена Асеева
26 марта 2017 06:11

Ретроград, согласно. Стало банально. Раньше было лучше. Видимо, ответственного за рубрику поменяли.

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