Открытка

Комментарии:

0 +
dkdnt
22 марта 2017 01:09

А сверхэгоизм — это когда вообще не замечаешь, что есть другие. И тебе пофиг, что они там думают и как живут.

0 +
AlexLis
22 марта 2017 07:01

Вот спасибо за такую открытку. :/ Она сковырнула засохшую корочку на том, что было почти забыто...

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