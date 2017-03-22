Комментарии:
Вот спасибо за такую открытку. :/ Она сковырнула засохшую корочку на том, что было почти забыто...
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А сверхэгоизм — это когда вообще не замечаешь, что есть другие. И тебе пофиг, что они там думают и как живут.