Комментарии:
Ну, нееет! Так ведь и простудиться недолго....))))))
а меня бы и диван устроил... лежать и смотреть в книжку... пока не позовут пить чай )
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Хочу плюхнуться в мокрое море
и смотреть в воду.
Лежать так долго-долго,
пока не спасут.
А если не спасут, то не очень-то и надо было.