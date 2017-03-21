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Комментарии:

2 +
dkdnt
21 марта 2017 00:31

Хочу плюхнуться в мокрое море
и смотреть в воду.
Лежать так долго-долго,
пока не спасут.
А если не спасут, то не очень-то и надо было.

1 +
Chimp
21 марта 2017 01:54

Ну, нееет! Так ведь и простудиться недолго....))))))

4 +
CherJu Russia
21 марта 2017 06:40

а меня бы и диван устроил... лежать и смотреть в книжку... пока не позовут пить чай )

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