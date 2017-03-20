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Фото на превью DEPOSITPHOTOS
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
Чьи-нибудь. Когда-нибудь. Как-нибудь...
ага, знаем... рано или поздно, так или иначе....
практикуем... матерясь
Тусклый рассвет в холодном окне,
Время конвейерной лентой.
Всё, что сейчас происходит во мне
Тоже является частью Вселенной
***
а вообще - нет никакой Вселенной, кроме нас самих...
Согласна) Спасибо ей, что сейчас осуществляется самым чудесным образом моя самая любимая и лучшая мечта! :)
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Мечтайте. Только не слишком быстро. Не торопите события. Я исполню мечты. Чьи-нибудь. Когда-нибудь. Ваша Вселенная.