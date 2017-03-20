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Фото на превью DEPOSITPHOTOS

Комментарии:

-1 +
dkdnt
20 марта 2017 00:09

Мечтайте. Только не слишком быстро. Не торопите события. Я исполню мечты. Чьи-нибудь. Когда-нибудь. Ваша Вселенная.

4 +
Ретроград
20 марта 2017 05:14

Чьи-нибудь. Когда-нибудь. Как-нибудь...

1 +
CherJu Russia
20 марта 2017 06:54

ага, знаем... рано или поздно, так или иначе....
практикуем... матерясь

3 +
В-ий
20 марта 2017 08:07

Тусклый рассвет в холодном окне,
Время конвейерной лентой.
Всё, что сейчас происходит во мне
Тоже является частью Вселенной
***
а вообще - нет никакой Вселенной, кроме нас самих...

-1 +
Мозговзрыватель 007
20 марта 2017 09:36

Согласна) Спасибо ей, что сейчас осуществляется самым чудесным образом моя самая любимая и лучшая мечта! :)

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