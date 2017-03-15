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Фото на превью pixabay.com

Комментарии:

1 +
В-ий
15 марта 2017 08:23

поддерживаю на все 100!
а если кто поставит минус - вычислю по айпишнику и побью

2 +
Петрович
15 марта 2017 09:08

А я через прокси.
И чо? ))

1 +
gapgap
15 марта 2017 09:25

У Вас, Петрович, не "прокси", а интернет не подключен, видно вон, что провод забыли воткнуть. Так надежнее, конечно, но очень неудобно Яндексом пользоваться)))

1 +
Петрович
15 марта 2017 09:41

я заранее, по ночам, через модемчик скачиваю ))

1 +
В-ий
15 марта 2017 09:25

ну все, снимай стеклышки!
пить буду!...
и передайте вино, пожалуйста

0 +
Элеонора
15 марта 2017 11:04

давно пора прийти к такому выводу)

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