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Фото на превью pixabay.com
Фото на превью pixabay.com
У Вас, Петрович, не "прокси", а интернет не подключен, видно вон, что провод забыли воткнуть. Так надежнее, конечно, но очень неудобно Яндексом пользоваться)))
я заранее, по ночам, через модемчик скачиваю ))
ну все, снимай стеклышки!
пить буду!...
и передайте вино, пожалуйста
давно пора прийти к такому выводу)
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поддерживаю на все 100!
а если кто поставит минус - вычислю по айпишнику и побью