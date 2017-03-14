ВОТ ПРОСТО ДА!
-
-
Этот парень спрятал предложение руки и сердца на 148 фотографиях
-
10 фактов об океане, которые делают его еще более таинственным
-
-
-
-
-
-
-
15 секретов макияжа, о которых вам не расскажет даже визажист
-
10 невозможно крутых яхт, которые мы купим, когда станем миллионерами
-
-
-
Папа придумал неожиданный способ подбодрить дочь, и это тронуло тысячи человек по всему миру
-
15 детективов, которые держат в напряжении до последнего кадра
-
Ученые нашли новый континент, который тысячи лет прятался под водой
:-))