Открытка

Фото на превью DEPOSITPHOTOS

Комментарии:

0 +
Falcosha
10 марта 2017 00:21

Если друг говорит, что пора остановиться, а вы только разошлись - бухайте дальше!
С пятницей, второй на этой неделе, вас))

3 +
Feline
10 марта 2017 00:30

Клик по картинке! :-))

Авторизуйтесь, чтобы добавить комментарий

Настало время офигительных историй!

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!