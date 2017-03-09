Открытка

Фото на превью DEPOSITPHOTOS

Комментарии:

2 +
Кузина беспощадности
9 марта 2017 00:15

Каждый день - это слишком. Вот каждый год менять город - это уже интереснее.

4 +
CherJu Russia
9 марта 2017 06:42

мой район так и называется 'новый город', никак не определюсь: страшно или смешно звучит для меня сегодняшняя открытка

0 +
Светосильный фикс
9 марта 2017 19:28

CherJu Russia, ▸ один из лучших комментов недели.

6 +
Константин
9 марта 2017 09:34

Так и хочется сказать: "Не сиди на бетоне".

2 +
Nata
9 марта 2017 10:27

Каждый день, нет, не хочу.

1 +
Петрович
9 марта 2017 12:48

...с уважением,
соискатель вакансии курьера.

1 +
Анастасия Музыва
9 марта 2017 13:26

тогда скорее, торговый представитель)

1 +
Петрович
9 марта 2017 13:30

да )

2 +
Feline
9 марта 2017 14:21

Это как же надо быстро бегать, чтобы за один день город осмотреть! :-))
И так каждый день!

1 +
gapgap
9 марта 2017 17:56

Нормально получается. Проверено не раз))

0 +
Feline
9 марта 2017 18:28

Каждый день бегать устанете, когда-то и отдохнуть надо!
Например - посидеть и поесть всякой вкуснятинки! :-))
.
Здравствуйте, Генерал!
Давно Вас не видела! Как жизнь? :-))

0 +
Светосильный фикс
9 марта 2017 19:29

Feline, ▸ если за Вами гонятся аборигены с молитвенниками — получится.

1 +
Лана Камилла
9 марта 2017 18:39

Привет всем, друзья-товарищи ))

1 +
Feline
9 марта 2017 18:40

Ланочка, дорогая!
Я Вам привет от Антона держу, он искал и не нашел Вас. А может уже нашел?
https://www.adme.ru/cards/7-luchshih-otkrytok-nedeli-1456415/comments/#comment_45925365

1 +
Лана Камилла
9 марта 2017 18:48

Спасибо большое, Кисуля! )) Спасибо огромное за привет от Антона!) Гляньте мой предыдущий комментарий за сегодня ))

1 +
Feline
9 марта 2017 18:52

Я это чувствовала, Ромашка! :-))
Оставьте ему коммент в ветке, которую я Вам показала, может он и обнаружится! :-))

1 +
Лана Камилла
9 марта 2017 18:56

Только что оставила ) Спасибо, Киса!

1 +
Feline
9 марта 2017 18:59

Не за что, Ромашка! Если б я и правда могла помочь.....

1 +
Лана Камилла
9 марта 2017 19:08

Да и так всё хорошо. Самое большее, что один человек может дать другому - это тепло своей души и немного места в сердце )

1 +
Feline
9 марта 2017 19:12

Ромашка, общение по переписке - это как свет далекой Звезды. Пока свет до нас доходит - Звезда улетает на много миллионов световых лет вперед.... :-))

1 +
Лана Камилла
9 марта 2017 19:17

Но все мы состоим из одинаковых с самыми далекими звездами атомов. Может, в этом прелесть? Притягиваются атомы )

1 +
Feline
9 марта 2017 19:19

Лана,
То, что атомы притягиваются - это здорово!
Главное - не терять при этом нервные клетки! :-))

0 +
Лана Камилла
9 марта 2017 19:28

Вы правы, конечно. Но мое кредо в том, что никто никому не должен. Наше общение здесь, скорее, приятный бонус, привносящий в реальную жизнь что-то хорошее ) Вот и Вам я очень рада, и всей компании )

1 +
Feline
9 марта 2017 19:29

И я всем рада! :-))
И на радостной ноте улетаю в реал....

0 +
Светосильный фикс
9 марта 2017 19:34

Feline, ▸ реал — это миф.

1 +
AlexLis
9 марта 2017 19:16

Здравствуй, Киса! Рада видеть здесь после столь долгого отсутствия!

0 +
Feline
9 марта 2017 19:17

Привет, Лисичка!
Я тоже рада тебя видеть! :-))
Как успехи?

0 +
AlexLis
9 марта 2017 19:22

По-разному )))

0 +
Feline
9 марта 2017 19:22

Что случилось? Кто обидел?

0 +
AlexLis
9 марта 2017 19:24

Никто )) Работу ищу и поэтому по-разному дела и настроение. Напоминает игру "по кочкам, по кочкам, в ямку бу-у-у-ух!" :)

0 +
Feline
9 марта 2017 19:25

Искать работу - это нормально! Самое интересное время - знакомишься с разными людьми, определяешь - чем бы действительно хотела заниматься... Цени это время! :-))

1 +
Feline
9 марта 2017 19:21

Ого, сколько атомов в ветке притянулись!
Повешу-ка я наш флаг в честь такого события! :-))

1 +
Лана Камилла
9 марта 2017 19:29

Плюсы для меня, как салют! ))

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