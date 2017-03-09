Открытка
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
Фото на превью DEPOSITPHOTOS
мой район так и называется 'новый город', никак не определюсь: страшно или смешно звучит для меня сегодняшняя открытка
CherJu Russia, ▸ один из лучших комментов недели.
Так и хочется сказать: "Не сиди на бетоне".
Каждый день, нет, не хочу.
...с уважением,
соискатель вакансии курьера.
тогда скорее, торговый представитель)
да )
Это как же надо быстро бегать, чтобы за один день город осмотреть! :-))
И так каждый день!
Нормально получается. Проверено не раз))
Каждый день бегать устанете, когда-то и отдохнуть надо!
Например - посидеть и поесть всякой вкуснятинки! :-))
.
Здравствуйте, Генерал!
Давно Вас не видела! Как жизнь? :-))
Feline, ▸ если за Вами гонятся аборигены с молитвенниками — получится.
Привет всем, друзья-товарищи ))
Ланочка, дорогая!
Я Вам привет от Антона держу, он искал и не нашел Вас. А может уже нашел?
https://www.adme.ru/cards/7-luchshih-otkrytok-nedeli-1456415/comments/#comment_45925365
Спасибо большое, Кисуля! )) Спасибо огромное за привет от Антона!) Гляньте мой предыдущий комментарий за сегодня ))
Я это чувствовала, Ромашка! :-))
Оставьте ему коммент в ветке, которую я Вам показала, может он и обнаружится! :-))
Только что оставила ) Спасибо, Киса!
Не за что, Ромашка! Если б я и правда могла помочь.....
Да и так всё хорошо. Самое большее, что один человек может дать другому - это тепло своей души и немного места в сердце )
Ромашка, общение по переписке - это как свет далекой Звезды. Пока свет до нас доходит - Звезда улетает на много миллионов световых лет вперед.... :-))
Но все мы состоим из одинаковых с самыми далекими звездами атомов. Может, в этом прелесть? Притягиваются атомы )
Лана,
То, что атомы притягиваются - это здорово!
Главное - не терять при этом нервные клетки! :-))
Вы правы, конечно. Но мое кредо в том, что никто никому не должен. Наше общение здесь, скорее, приятный бонус, привносящий в реальную жизнь что-то хорошее ) Вот и Вам я очень рада, и всей компании )
И я всем рада! :-))
И на радостной ноте улетаю в реал....
Feline, ▸ реал — это миф.
Здравствуй, Киса! Рада видеть здесь после столь долгого отсутствия!
Привет, Лисичка!
Я тоже рада тебя видеть! :-))
Как успехи?
По-разному )))
Что случилось? Кто обидел?
Никто )) Работу ищу и поэтому по-разному дела и настроение. Напоминает игру "по кочкам, по кочкам, в ямку бу-у-у-ух!" :)
Искать работу - это нормально! Самое интересное время - знакомишься с разными людьми, определяешь - чем бы действительно хотела заниматься... Цени это время! :-))
Плюсы для меня, как салют! ))
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