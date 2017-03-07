Крутотенюшная крутота!
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10 простых правил, которые помогут выглядеть отлично без макияжа
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Фотограф объехал 84 страны, чтобы показать лица людей со всех уголков мира
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— Слушай, Гена, давай я вещи понесу, а ты возьми меня...
— Это ты здорово придумал, Чебурашка! (с)